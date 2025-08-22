Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

De Franse renner Franck Bonnamour (30) zal de komende jaren niet in het peloton te zien zijn. De UCI legde hem een stevige schorsing op na een positieve test.

Begin 2024 ging de bal aan het rollen. Frank Bonnamour werd in februari van dat jaar voorlopig geschorst door de UCI nadat in zijn biologisch paspoort abnormale waarden werden vastgesteld.

Eind maart 2024 werd Bonnamour ook ontslagen voor zijn ploeg Decathlon-AG2R. De Franse ploeg benadrukte dat de afwijkende waarden bij Bonnamour dateerden van voor zijn komst bij de ploeg in 2023.

Vier jaar schorsing voor Bonnamour

Bonnamour, die in 2021 nog werd verkozen tot meest strijdlustige renner in de Tour, hield zijn onschuld altijd vol. De Fransman stelt dat hij de regels altijd heeft gerespecteerd en wilde ook bewijzen dat hij onschuldig was.

In november 2024 staakte Bonnamour echter de juridische strijd. "De verdediging wordt te duur", zei hij bij Ouest-France. Een schorsing van vier jaar was zo onvermijdelijk en de UCI legde die hem nu ook op.

De schorsing van Bonnamour ging in op 4 februari 2024 en loopt nog tot 4 februari 2028. Daarna zal Bonnamour niet meer terugkeren in het peloton, hij zette bij het stopzetten van de juridische strijd al verbitterd een punt achter zijn carrière.