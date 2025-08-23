Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

UAE Team Emirates-XRG is goed op weg om het record van meeste zeges in één seizoen te breken. Florian Vermeersch bevestigt dat de jacht op het historische aantal overwinningen leeft binnen het team.

In 2009 behaalde Team Columbia-HTC 85 overwinningen, een record dat sindsdien standhoudt. UAE Team Emirates-XRG eindigde vorig jaar met 81 zeges en heeft dit seizoen al 73 overwinningen geboekt.

Op hetzelfde moment vorig jaar stond de teller op 65, wat wijst dat het zeker mogelijk is om het record te breken. De ploeg blinkt niet alleen uit door de prestaties van Tadej Pogacar, die al zestien keer won, maar ook door de breedte van het team.

Veel verschillende winnaars

Met twintig verschillende renners die dit seizoen een overwinning behaalden, heeft UAE Team Emirates-XRG het record van meest diverse winnaars al verbroken. Ter vergelijking: Columbia-HTC kwam in 2009 tot vijftien unieke winnaars.

Florian Vermeersch, die dit jaar overstapte naar UAE Team Emirates-XRG, bevestigt dat het record leeft onder de renners. “Niet dat er extra druk wordt opgelegd om die 86 te halen, maar het is toch iets dat een beetje in de hoofden van iedereen zit,” aldus Vermeersch in Het Nieuwsblad. “Het zou natuurlijk uniek zijn als we dat record kunnen verbreken.”

José De Cauwer-wijsheid

Hij wijst op de professionele omkadering als sleutel tot het succes. “Onze ploeg zit vol steengoeie coureurs, daar begint het natuurlijk mee. Maar het is vooral het totaalpakket dat klopt bij ons. Het materiaal, de voeding, steun vanuit de ploegwagen… dat is hier allemaal van topniveau.”

Vermeersch wist zelf nog geen koers te winnen dit jaar, maar ziet zeker nog mogelijkheden. “Het voordeel is dat ik nog mooie koersen in het vooruitzicht heb, dat ik nog heel gemotiveerd ben en dat mijn vorm goed is. Maar zoals José De Cauwer altijd zegt: ‘Win maar eens een koers, hè’”, besluit onze landgenoot.

