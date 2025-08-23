Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

Voormalig profrenner en analist Jan Bakelants heeft in een recente analyse toegelicht waarom Remco Evenepoel de Vuelta van dit jaar met verhoogde belangstelling zal volgen.

De ontwikkelingen binnen zijn toekomstige ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe en de interne verhoudingen bij concurrent UAE Team Emirates-XRG maken de ronde extra relevant.

Ayuso en Almeida

Volgens Bakelants behoren Juan Ayuso en Joao Almeida tot de outsiders voor het eindklassement, nu Pogacar niet van de partij is. Beiden rijden voor UAE Team Emirates-XRG en hebben eerder samen grote rondes betwist. “Het wordt interessant om te zien hoe die twee zich intern tot elkaar gaan verhouden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Het is niet de eerste keer dat ze samen starten in een grote ronde, dus ga ik ervan uit dat ze er wel zullen uitgeraken. Die 'blokvorming' zal ook hard nodig zijn om enigszins kans te maken tegen Vingegaard en zijn ijzersterke ploeg.”

Hindley en Pellizzari

Maar nog veel belangrijker dan Vingegaard en Ayuso en Almeida voor Remco Evenepoel is ook wat er bij Red Bull-BORA-hansgrohe gebeurt in afwezigheid van Primoz Roglic. Jai Hindley en Giulio Pellizzari worden de renners om in de gaten te houden.

“Een ontwikkeling die ongetwijfeld ook hun toekomstige ploegmaat Remco Evenepoel vanop afstand zal volgen. Het wordt daar 'dringen' volgend jaar. Vraag is hoe ze dat concreet zullen aanpakken en al die verschillende emoties zullen managen”, gaat Bakelants verder.

De Vuelta fungeert daarmee als een testmoment voor de interne rolverdeling binnen Evenepoels toekomstige ploeg. De prestaties van Hindley en Pellizzari kunnen bepalend zijn voor de strategische keuzes die Red Bull-BORA-hansgrohe zal maken in het komende seizoen.