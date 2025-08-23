Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

Mathieu van der Poel en Arnaud De Lie hebben het publiek op hun wenken bediend. De felle strijd die ze voerden op de Muur van Geraardsbergen, heeft de verwachtingen waargemaakt. Beiden krijgen lof op sociale media.

De meest uitgesproken lovende woorden zijn er voor Van der Poel. David Hunter waardeert zijn aanvalslust in de derde rit van de Renewi Tour. "Hij had het recht om niet mee te draaien, want Del Grosso was niet ver achterop." Van der Poel stak zich daar niet achter weg. "Hij heeft geen enkele beurt overgeslagen, dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt."

Daar kunnen andere renners met naam en faam wel eens een voorbeeld aan nemen. "De beste renners ter wereld zouden nooit mogen weigeren om mee te werken. Ik was blij om te zien dat Mathieu zich op de gepaste manier gedroeg." JC antwoordde: "En toch zul je sommige experts zien lachen met Pedersen omdat hij op kop rijdt in klassiekers."



Geen uitdaging voor Van der Poel?

Aan de meet in Geraardsbergen draaide het uit op een sprint met twee tussen Van der Poel en De Lie. Het account Sultan of Spin twijfelde er niet aan dat Van der Poel met de zege aan de haal zou gaan. "Eerlijk gezegd: dit was geen echte uitdaging voor Van der Poel." Irene Rabinowitz is blij met deze opsteker voor Van der Poel na de Tour.

Van der Poel yesterday. He had every right to sit on the front group as Del Grosso was very close behind. He didn’t skip a single turn, that’s how a champion behaves. The best riders in the world should never refuse to work, I was delighted to see Mathieu behave appropriately. — David Hunter (@cyclingmole) August 23, 2025

Na zijn longontsteking was het nog maar de vraag hoe hij terug zou kunnen keren in competitie. "Mathieu van der Poel moet zich weer beter voelen. De Lie heeft redenen om trots te zijn op zijn vorm." Ook de progressie bij die laatste wordt wel degelijk opgemerkt. Wie had een paar maanden geleden gedacht dat De Lie zich dit jaar nog zou kunnen meten met een Van der Poel?

Toekomst oogt mooi voor De Lie

"Hij gaat in de toekomst belachelijk goed zijn, hij heeft zijn vorm weer gevonden", voorspelt een zekere Mathias over het goudhaantje van Lotto. De strijd in het klassement tussen Van der Poel en De Lie zet zich in de vierde rit verder.