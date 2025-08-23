Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zijn al zo vaak belangrijk geweest voor elkaar. Onlangs waren ze dat op een andere manier dan ze gewend zijn.

Normaal gebeurt dat op een natuurlijke wijze tijdens de koers: Van der Poel en Philipsen bevorderen elkaars kansen in bepaalde wedstrijden. Ze maken vaak een al positieve koerssituatie nog beter. Na de Tour de France was het wel even anders: ze moesten allebei de Tour verlaten op een andere manier dan ze zelf voor ogen hadden.

Deze keer hebben ze elkaar moeten oppeppen. Jasper Philipsen liet na zijn opgave in de Tour al snel blijken dat het niet evident was om weer de motivatie te vinden. "Dat was inderdaad niet makkelijk, maar ik ben uiteindelijk naar Spanje gegaan, waar ik goed heb kunnen trainen met Mathieu van der Poel (en Gianni Vermeersch, red.)", zegt hij bij In De Leiderstrui.



Philipsen en Van der Poel in zelfde schuitje

Vermeersch was er dus ook bij, maar het was op dat moment vooral belangrijk om die ervaring te kunnen delen met Van der Poel. Met hem had Philipsen immers iets gemeen. "Na de Tour zaten we een beetje in hetzelfde schuitje, omdat ik was gevallen en hij was ziek afgestapt. We zochten allebei moraal om weer door te gaan, maar we hebben elkaar kunnen opladen."

Ook vanuit een negatieve situatie kunnen ze mekaar dus weer beter maken. Hoe gebeurt het dan dat ze samen toch weer het moreel kunnen opkrikken? "Vooral een combinatie van dat alles, gewoon leuk gezelschap. We hebben goed kunnen trainen en hadden onderweg veel plezier. Dan gaat het allemaal iets vlotter", verklaart Philipsen.

Verschillende doelen voor Van der Poel en Philipsen

Het heeft Van der Poel alvast weer geholpen richting Renewi Tour, waar hij al een ritzege behaalde. Voor Philipsen moet die trainingsperiode in Spanje dan weer renderen in de Vuelta, die evenwel van start is gegaan in Italië.