Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel geeft om veel meer dan enkel de koers. Zo is hij bijvoorbeeld een dierenvriend en dat kan vriendin Roxanne Bertels wel appreciëren.

Roxanne Bertels heeft een foto bemachtigd van Mathieu van der Poel die tijdens de Renewi Tour zich bekommert om een hond. Vermoedelijk is het dan ook Lola, de viervoeter van Roxanne. Zelf heeft Van der Poel geen hond, maar zijn vriendin dus wel. Ongetwijfeld zal hij ook veel liefde tonen voor Lola als hij bij Roxanne thuis is.

Roxanne kon het moment op de koers duidelijk ook enorm waarderen. Het was voor haar reden genoeg om de afbeelding te delen via haar Instagram Stories. Op de Instagram Stories van Stefan Rachow, is dat dan weer één van de vele updates die hij met de wereld gedeeld heeft van zijn werk in de marge van de derde rit in de Renewi Tour.

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

Van der Poel ging diep voor de zege

Hij was onder andere in staat om enkele foto's te nemen van Mathieu van der Poel toen die de Muur van Geraardsbergen aan het beklimmen was. Er zat ook een afbeelding bij van een Van der Poel na afloop van de etappe: de gelaatsuitdrukking van de Nederlander maakte duidelijk dat hij enorm diep was gegaan om te kunnen winnen.

Dat is uiteraard wat Van der Poel als geen ander kan opbrengen. Rachow beschikte ook nog over een kiekje over de sprint tussen Van der Poel en De Lie. Het laatste 'verhaal' was het delen van de post van Roxanne Bertels, op de tonen van Who Let The Dogs Out, het aanstekelijke en onvergetelijke nummer van Baha Men uit het jaar 2000.

Toepasselijke keuze bij afbeelding Van der Poel

Dat was wel een zeer toepasselijke muziekkeuze om deze foto mee te begeleiden. We hebben alvast ook op de koers eens een andere en meer persoonlijke kant van Mathieu van der Poel gezien. Met de goedkeuring van Roxanne.

