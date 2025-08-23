'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

Na de recente overstap van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe lijkt ook Lidl-Trek een volgende grote speler op de transfermarkt binnen te halen. De Amerikaanse ploeg zou volgens diverse bronnen klaarstaan om Juan Ayuso over te nemen van UAE Emirates XRG.

Juan Ayuso, 22 jaar oud en voormalig podiumklant in de Vuelta, beschikt momenteel over een contract bij UAE Emirates XRG dat loopt tot eind 2028. Binnen het team is hij echter niet de enige kopman.

Absolute kopman

Tadej Pogacar blijft de absolute leider, terwijl Joao Almeida, Adam Yates en de opkomende Mexicaan Isaac Del Toro eveneens aanspraak maken op leidersrollen in grote rondes. Deze interne concurrentie maakt Ayuso’s positie complex.

Volgens La Gazzetta dello Sport voelt Ayuso zich “wat opgesloten” binnen het team. De krant wijst op het feit dat Ayuso in recente grote rondes niet meer kon bevestigen, ondanks eerdere successen. Zijn rol als co-leider in de Vuelta 2025, samen met Almeida, zou mogelijk zijn laatste zijn binnen UAE Emirates XRG.

Lidl-Trek als logische bestemming

Ciro Scognamiglio, journalist bij La Gazzetta dello Sport, meldt dat Lidl-Trek zich in polepositie bevindt om Ayuso binnen te halen. Andere geïnteresseerde ploegen zoals INEOS Grenadiers en Movistar zouden hun belangstelling inmiddels hebben afgezwakt.

Lidl-Trek daarentegen ziet in Ayuso een ideale kopman voor de grote rondes. “Als Ayuso erin slaagt zijn contract te ontbinden, is Lidl-Trek klaar om hem te verwelkomen”, aldus Scognamiglio. Dat ontbinden is nodig, want de afkoopsom in zijn contract is 100 miljoen euro.

De mogelijke overstap van Ayuso past binnen een bredere trend in het wielrennen, waarbij contracten steeds vaker voortijdig worden ontbonden. Scognamiglio verwijst naar eerdere gevallen zoals Primoz Roglic en Remco Evenepoel, die ondanks lopende contracten overstapten naar Red Bull.