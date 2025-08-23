Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

Er kan al eens heisa uitbreken in het wielrennen en dan is niet iedereen daar over te spreken. Zo is Wout Poels streng voor de commotie rond het gewicht van Pauline Ferrand-Prévot.

Een 33-jarige wielrenster die de Tour de France Femmes wint: je zou verwachten dat er dan alleen maar lof komt. Dat was bij Pauline Ferrand-Prévot echter niet het geval. Zij kreeg onder andere commentaar van concurrentes als Marlen Reusser en Demi Vollering. Zij stelden zich immers enkele vragen bij het gewicht van Ferrand-Prévot.

De Française was immers zichtbaar afgevallen in vergelijking met het voorjaar. Ze won dit jaar ook Parijs-Roubaix, maar in de Tour de France Femmes was haar lichaam sterk veranderd en oogde ze veel slanker. Dat bracht een hele discussie over het gewicht in de topsport op gang. Wout Poels vindt dat dit absoluut niet aan de orde was.

'Schandalige' kritiek op Ferrand-Prévot

Dit laat Poels niet toevallig blijken bij In Koers, een podcast die hij heeft met Dylan van Baarle, de vriend van Pauline Ferrand-Prévot. "Ik vond het jammer dat die ophef over haar gewicht ontstond", aldus Poels. "Sterker nog, ik vond het schandalig wat er allemaal is gezegd", neemt hij het op voor Ferrand-Prévot, die dus wel wat kritiek kreeg.

De mensen die erover oordeelden of het nu wel of niet gezond was wat Ferrand-Prévot deed, waren bij Poels niet aan het juiste adres. "Ik vond het zulke slechte verliezers." Hij moet niet weten van een argument dat je een goed voorbeeld stelt door tevreden te zijn met je lichaam. "Ik dacht: wij doen aan topsport en dan moet je limieten opzoeken."

Lof van Van der Poel

Poels vindt dat deze hele discussie een tikkeltje glans heeft weggenomen van de eindzege van Ferrand-Prévot. Respect voor haar verwezenlijking is alleszins op zijn plek. Onlangs loofde Mathieu van der Poel haar prestatie nog.