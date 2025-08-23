Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

De terugkeer van Niki Terpstra als ploegleider bij Soudal Quick-Step is een opvallende stap in de herstructurering van de Belgische wielerploeg. Oud-CEO Patrick Lefevere eist nu publiekelijk een deel van de eer op voor deze aanstelling, die volgens hem al jaren in voorbereiding was.

Klassiekers

Sinds het vertrek van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe is er veel in beweging gekomen binnen Soudal Quick-Step. CEO Jurgen Foré benut de vrijgekomen middelen om zowel het rennersbestand als de technische staf te versterken.

Onder meer Sep Vanmarcke en Niki Terpstra werden aangetrokken als ploegleiders. Terpstra nam tijdens de Renewi Tour al plaats in de volgwagen naast Wilfried Peeters. De heroriëntatie van de ploeg richting klassiekers is duidelijk.

Met de komst van Jasper Stuyven en Dylan van Baarle wordt het klassieke DNA opnieuw aangescherpt. Terpstra, die tussen 2011 en 2018 successen boekte in onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen, past perfect in die strategie.

Geen budget

Patrick Lefevere, jarenlang het gezicht van de ploeg, benadrukt in Het Nieuwsblad zijn betrokkenheid bij de terugkeer van Terpstra: “Ik mag zeggen dat ik bij het binnenhalen van Niki de voorzet heb gegeven. Toen hij net gestopt was met koersen, was ik zelf nog CEO en toen al hebben we gepraat over een terugkeer naar de ploeg. Dat lukte toen niet – een verhaal van geen plaats en geen budget.”

Lefevere ziet veel graten in het werk van Terpstra, die een materiaalfreak is. “En daarnaast heeft hij een soort flair die alleen Nederlanders hebben. In de koers over de radio roepen dat we allemaal een stelletje klootzakken zijn – een letterlijk citaat – maar dan achteraf na de douche zich ook opnieuw meteen excuseren: ‘Ja, daar liet ik me even gaan’.”