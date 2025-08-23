Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

Mads Pedersen geeft een duidelijk signaal af. De beslissing van zijn ploeg Lidl-Trek om hem dit jaar niet mee te nemen naar de Tour, heeft hij aanvaard. Dat wil niet zeggen dat hij warm loopt voor een herhaling van zo'n besluit.

Lidl-Trek dacht met Jonathan Milan een grotere kans te hebben op Tourritzeges en de Italiaan pakte ook nog eens de groene trui. De gok om Pedersen thuis te laten van de Tour pakte niet slecht uit. Pedersen blikt er zelf op terug in een gesprek met Cyclingnews. "Als de Tour het grootste doel is, dan presteer je misschien niet aan 100% in de andere koersen."

Pedersen geeft zo aan dat hij er wel wat uit heeft geleerd om eens een jaar de Tour de France niet te rijden. "Ik heb me gerealiseerd dat je een goed seizoen kan hebben zonder de Tour. Ik heb beseft dat de Tour niet alles is." Dat gezegd zijnde wil Pedersen absoluut nog terug naar de Tour. "Ik ben zeker en vast nog niet klaar met de Tour."

Pedersen wil ooit de groene trui winnen

De groene trui die Milan veroverde, wil Pedersen ook wel eens in zijn kast hangen. "Ik mik er nog altijd op om ooit de puntentrui te winnen in de Tour. Waarom zou ik de Tour uit mijn gedachten zetten? Gewoon omdat ik 'm één seizoen niet heb kunnen rijden? Ik zit nog niet in het deel van mijn carrière waarbij ik denk aan mijn pensioen."

Met zijn 29 lengten zou Pedersen nog wel wat in de tank moeten hebben voor de komende jaren. Dat houdt de Deen in het achterhoofd wanneer hij het niet rijden van de Tour bespreekt. "Soms hebben ploegen en renners andere plannen. Dit jaar was het niet voor mij weggelegd en was ik niet geselecteerd voor de Tour. Hopelijk ben ik er volgend jaar wel bij."

Kan Pedersen Lidl-Trek overtuigen?

Mads Pedersen heeft een glasheldere boodschap voor zijn ploeg. Het is de vraag of Lidl-Trek overtuigd kan worden om het in 2026 anders te doen, aangezien de verdeling van de doelen dit jaar best als een succes gezien kan worden.