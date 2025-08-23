Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta

Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta
Jasper Philipsen staat vandaag aan de start van de Vuelta. Onze landgenoot ziet kansen in de openingsrit en hoopt op een sterke start, maar blijft realistisch over de uitdagingen van de grote ronde.

De eerste etappe van de Vuelta, met aankomst in Novara, is op maat van de sprinters. Voor Jasper Philipsen was dit een doorslaggevend element in zijn beslissing om deel te nemen. “Eerlijk, die optie heeft mij mee over de streep getrokken om in deze Vuelta te starten,” verklaarde hij tegenover Het Laatste Nieuws.

Identiek scenario

De kans om opnieuw op dag één de leiderstrui te veroveren, zoals eerder in Rijsel in de Tour de France, spreekt hem aan. Toch nuanceert hij zijn ambities. “Het is een mooie kans, maar ik wil er mij ook niet te hard op vastpinnen, want mocht het niet lukken, wil ik niet nog twintig dagen tegen mijn goesting op de fiets zitten.”

Philipsen kiest bewust voor een gebalanceerde benadering. De Vuelta biedt hem mogelijkheden, maar hij wil vermijden dat een mislukte eerste dag zijn motivatie ondermijnt. Zijn deelname is dus niet louter gebaseerd op de openingsrit, maar op veel meer dan dat.

Vuelta uitrijden

Naast de ambitie om sterk te starten, bevestigt Philipsen dat hij de ronde wil uitrijden. “Ja. Ik heb wel gezien dat er eens elf dagen tussen twee massasprints zitten. Het wordt niet evident om dan het moreel te behouden.” aldus de sprinter.

Staat deelnemen aan tussensprints op zijn agenda? “Dat denk ik niet. Niet zulke goede ervaringen mee,” reageerde hij lachend verwijzend naar zijn valpartij in de Tour de France.

