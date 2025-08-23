Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

Voormalig profrenner Sep Vanmarcke is aangesteld als ploegleider bij Soudal Quick-Step. Door zijn nieuwe rol heeft hij zelf vraagtekens bij de voortzetting van zijn werk als wieleranalist, dat hij het afgelopen jaar met succes heeft uitgevoerd.

Soudal Quick-Step bevestigde deze week de aanstelling van Sep Vanmarcke als ploegleider. De 35-jarige Belg, die in 2023 zijn actieve carrière beëindigde, krijgt hiermee een prominente functie binnen een van de meest toonaangevende WorldTour-teams.

Ervaring

Vanmarcke wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van renners tijdens wedstrijden en stages, en zal nauw samenwerken met de technische staf van de ploeg. De keuze voor Vanmarcke komt niet onverwacht.



Zijn ervaring als renner en zijn recente werk als analist maken hem volgens insiders tot een waardevolle aanwinst. Toch brengt de nieuwe functie ook onzekerheid met zich mee over zijn toekomst buiten de koers.

Onzekerheid over analistenwerk

Vanmarcke was het afgelopen jaar actief als wieleranalist en commentator bij diverse media. Zijn inzichten en ervaring werden gewaardeerd door kijkers en collega’s. Nu hij zich opnieuw aan een ploeg verbindt, rijst de vraag of hij deze nevenactiviteiten kan blijven uitoefenen.

In een interview met Het Nieuwsblad gaf Vanmarcke zelf aan dat hij hierover nog geen duidelijkheid heeft. “Ik wist ook dat ik geen vijf jaar meer moest wachten om terug te keren als ploegleider. Al besef ik dat hetzelfde geldt voor het werk dat ik afgelopen jaar heb gedaan”, klinkt het.

“Als analist kan ik in de toekomst misschien nog wel terugkeren, als commentator zijn de plekjes beperkter. Ik moet nog eens met Jurgen (Foré, nvdr) bespreken wat dit betekent voor mijn analistenwerk. Maar mijn absolute hoofdprioriteit ligt sowieso bij de ploeg”, besluit hij.