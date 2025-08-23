Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Sven Vanthourenhout, sinds kort actief als ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe, staat onder toenemende druk na een reeks tegenvallende sportieve prestaties. De Duitse WorldTour-ploeg blijft onder de verwachtingen en zoekt naar structurele oplossingen richting 2026.

Binnen de ploeg wordt intensief geëvalueerd. Vanthourenhout bevestigde in een interview met Het Laatste Nieuws dat er wekelijks overleg plaatsvindt met CEO Ralph Denk. “We hebben elke dinsdag een performance meeting plus ook nog een meeting met de ploegleiders, en daarnaast hoor ik hem nog wel eens”, klinkt het bij onze landgenoot.

Doelstellingen niet gehaald

De sportieve resultaten van Red Bull-BORA-hansgrohe in het huidige seizoen blijven achter bij de vooraf gestelde doelen. De ploeg kon in veel wedstrijden geen dominante rol spelen. De komst van Vanthourenhout, voormalig bondscoach, wordt gezien als een strategische versterking, maar de impact daarvan heeft tijd nodig.

Vanthourenhout erkent de druk en wijst op de noodzaak tot structurele analyse: “Die vaststelling is er. Nu is het aan ons om te ontdekken waar de werkpunten liggen om daar dan vanaf oktober mee aan de slag te gaan richting 2026.”

Blik op volgend seizoen

Hij benadrukt dat er op korte termijn geen mirakels te verwachten zijn: “Je kan nu — eind augustus — geen wonderen meer verwachten of mirakels creëren voor de komende maanden. Je kan er proberen het beste van te maken en de juiste mindset hanteren.”

De focus ligt volgens Vanthourenhout op het erkennen van de pijnpunten en het opstellen van een realistisch verbetertraject. “Het belangrijkste is nu om de pijnpunten te erkennen en dat gebeurt ook,” aldus Vanthourenhout.