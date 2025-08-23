Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

Renaat Schotte pleit voor een herziening van het profiel van grote rondes, met meer kansen voor klassieke renners zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

In een interview met Sporza heeft wielercommentator Renaat Schotte een opvallend voorstel gedaan om het format van grote rondes te hervormen. Volgens Schotte zouden klassieke renners, waaronder Van Aert en Van der Poel, minstens om de drie jaar een grote ronde moeten kunnen rijden met reële kansen op de eindzege.

Klassieke renners verdienen kansen op eindzege

“Ik vind dat ook klassieke types als Mathieu van der Poel of Wout van Aert bijvoorbeeld om de 3 jaar een grote ronde moeten krijgen waarbij ze kans maken op de eindzege,” aldus Schotte bij Sporza, in een vooruitblik naar de Vuelta die vandaag van start gaat.



Lees ook... Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

Het voorstel beoogt een verbreding van het deelnemersprofiel in grote rondes, die momenteel sterk gericht zijn op klimmers en klassementsrenners. Door het parcours aan te passen, zouden ook renners met een explosief en veelzijdig profiel kunnen meedingen naar de overwinning.

Schotte uitte tevens zijn bezorgdheid over de toenemende dominantie van klimmers in het hedendaagse wielrennen. “Met die versmachtende suprematie van de klimmers focus je ook meer en meer op een steeds lager gewicht van de renners,” verklaarde hij.

Gewicht

Als voorbeeld verwijst hij naar de Tour de France Femmes, waar de overwinning van Pauline Ferrand-Prévot overschaduwd werd door discussies over haar lichaamsgewicht. Volgens Schotte is deze trend op lange termijn schadelijk voor de sport.

Hij pleit voor een koersopbouw die leidt tot spannende finales en massasprints. “Dat is niet goed voor de wielersport op langere termijn. De toekomst ligt in spannende koersen en met een massasprint bouw je op naar zo'n climax,” besloot hij.