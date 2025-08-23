Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

Victor Campenaerts, renner bij Visma Lease a Bike, heeft vlak voor de start van de Vuelta een opvallende persoonlijke ingreep laten uitvoeren. In het kader van zijn ademhalingsstrategie liet hij zijn neushaar epileren, een maatregel die hij zelf omschrijft als functioneel en prestatiegericht.

Campenaerts staat bekend om zijn aandacht voor detail en zijn zoektocht naar marginal gains. Iets wat hij nodig kan hebben om een unieke mijlpaal neer te zetten, door ook in de Vuelta een rit te winnen. In een interview met Het Nieuwsblad lichtte hij zijn motivatie toe.

Ademen door de neus

“Ik ben heel erg bezig met 'nose breathing'. Het idee is dat je het lichaam omgekeerde feedback geeft. Als je zwaar afziet, ga je normaal gezien hyperventileren via de mond. Maar als je jezelf op zo'n momenten forceert om toch via de neus te ademen, dan geef je het lichaam een ontspanningsprikkel”, klinkt het.



Lees ook... WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

De renner gebruikt neusstrips om de ademhaling via de neus te bevorderen, een techniek die binnen de ploeg steeds meer navolging krijgt. Campenaerts benadrukt dat het effect beperkt is, maar niet onbelangrijk.

“Je moet van die strips geen wonderen verwachten, maar als je het gebruik een beetje onder de knie hebt, haal je volgens mij toch een fractie winst. Om die reden heb ik voor de Vuelta ook mijn neushaar laten epileren”, geeft hij toe.

Humor en ernst in voorbereiding

Naast de technische uitleg deelt Campenaerts ook een anekdote uit de Tour de France, waarin kopman Jonas Vingegaard hem op ludieke wijze wees op zijn rol binnen het team. “Jonas heeft me in de Tour letterlijk gezegd: 'Jij moet mee naar de Vuelta, want je moet me drie weken van neusstrips voorzien.' Een grapje, maar ik ben er toch maar mooi bij.”