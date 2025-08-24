📷 "Een absolute grap": Pogacar maakt zich boos na declassering

Geen overwinning voor Danny van Poppel in de Ronde van Duitsland, de Nederlander werd gedeclasserd voor een gevaarlijk manoeuvre. Tadej Pogacar was het daar helemaal niet mee eens.

Danny van Poppel is opnieuw tegen een gele kaart opgelopen in de Deutschland Tour. De Nederlandse kampioen kreeg net als in de Tour Down Under, de UAE Tour en de Tour de France een geel karton van de jury.

In de Ronde van Duitsland snelde Van Poppel naar de ritzege, maar dat deed hij met de nodige zwiepers, waardoor onder meer Matthew Brennan zich met alle moeite van de wereld recht moest houden.

Pogacar verdedigt Van Poppel na declassering

De Nederlander werd gedeclasseerd en teruggezet naar de 33ste plaats. Daar was wereldkampioen Tadej Pogacar het niet mee eens. "Hij is de duidelijke winnaar van deze etappe", schreef hij op zijn sociale media.

"Zulke declasseringen zijn een absolute grap en zijn niet correct. Ze doen hun job niet goed, zoals zo vaak dit jaar. Proficiat, Danny. Jij hebt gewonnen", schreef de wereldkampioen nog. En hij ging nog verder.

"Begrijp me niet verkeerd, maar als ze hiervoor renners declasseren, dan kunnen ze vier of vijf renners declasseren. Kijk gewoon naar de foto. Peace out ", besloot de wereldkampioen nog.