🎥 Van Aert bezorgt Brennan tweede ritzege in Duitsland, maar blijft zelf met lege handen achter

Matthew Brennan heeft de slotrit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Wout van Aert zorgde voor de lead-out en eindigde uiteindelijk zesde in het eindklassement.

Met een achterstand van 27 seconden en op de vijfde plaats begon Wout van Aert aan de slotrit van de Ronde van Duitsland. Met slechts één beklimming in het begin van de etappe werd het quasi onmogelijk voor Van Aert om de eindzege nog te pakken.

Hij focuste zich opnieuw op ploegmaat Matthew Brennan en dat bleek terecht te zijn. Van Aert zette de Brit uitstekend af in de laatste rechte lijn en Brennan sprintte naar zijn tweede ritzege in Duitsland deze week.



Wæarenskjold werd tweede en stelde zo ook zijn eindzege veilig, Milan moest tevreden zijn met de derde plaats. Van Aert bolde als elfde en laatste van het kleine groepje over de streep in Magdeburg.

Van Aert zesde in de Ronde van Duitsland

Doordat Sheehan en Narvaez achterop waren geraakt, door een valpartij werd Van Aert eerst als derde in het eindklassement geplaatst. Dat werd later rechtgezet, Van Aert moest uiteindelijk tevreden zijn met plaats zes.

Van Aert wilde deze week vooral aan zijn vorm werken en dat lijkt wel gelukt te zijn. Volgende zondag staat hij aan de start in de Bretagne Classic, in september rijdt hij ook nog de Canadese koersen in Quebec en Montreal en de Super 8 Classic.