Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

Dan toch nog een ritzege voor Jonathan Milan in Tirreno-Adriatico, de Italiaan won voor de derde keer op rij de slotrit van de Italiaanse rittenkoers. En dat met dank aan een uitstekende lead-out van Edward Theuns.

Milan gelukkig met ritzege in slotrit Tirreno-Adriatico

"Ik ben perfect gebracht, en ik ben heel blij en trots met hoe we de Tirreno-Adriatico hebben afgesloten", zei Milan in het flashinterview. Al werd het de Italiaan niet gemakkelijk gemaakt onderweg.

Mathieu van der Poel legde in het begin van de etappe een stevig tempo op en deed enkele sprinters lossen. "Ik heb veel geleden, op de beklimmingen was het vandaag absoluut geen pretje", zei Milan.

Milan lijkt te weten hoe laat het is voor Milaan-Sanremo

Zaterdag komt Milan aan de start van Milaan-Sanremo. Vorig jaar moest de Italiaan tevreden zijn met de 81ste plaats op ruim twee minuten van Mathieu van der Poel. "Er zijn twee grote namen, Mathieu en Tadej, en een derde met Filippo (Ganna, nvdr.)."



"Dat zullen heel sterke tegenstanders worden", zegt Milan. "Ik hoop een nieuwe stap vooruit te zetten en met het eerste peloton over de Cipressa en Poggio te komen. Maar we gaan het zien, nog een week te gaan", voelt Milan nu al de bui hangen.