Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

Wout van Aert koerste deze week in Italië met Tirreno-Adriatico. Toch reist hij nog eens naar België voor hij zaterdag aan de start staat van Milaan-Sanremo.

Met de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico zitten twee van de drie Italiaanse koersen van Wout van Aert erop. Milaan-Sanremo wordt zaterdag het sluitstuk, waar Van Aert voor het eerst sinds 2023 aan de start staat.

Van Aert even terug naar huis voor Milaan-Sanremo

Om zich klaar te stomen voor Milaan-Sanremo blijft Van Aert wel niet in Italië. "Ik ga even naar huis", zegt Van Aert bij HLN. Van Aert is al zo'n tien dagen in Italië, al kwam zijn gezin deze week nog op bezoek in Tirreno-Adriatico.

"Woensdag ga ik nog een goede training afwerken en dan reizen we alweer af naar Italië", zei Van Aert nog. Voor Van Aert staan er dus nog twee reisdagen op het programma voor Milaan-Sanremo.

Philipsen rijdt Nokere Koerse voor Milaan-Sanremo

Van Aert is echter niet de enige renner die nog naar België zal reizen voor Milaan-Sanremo. Jasper Philipsen zal dat ook doen, hij staat woensdag zelfs alweer aan de start van Nokere Koerse.

Twe jaar geleden bewees Philipsen ook al dat naar België reizen tussen Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo kan. Toen werd hij derde in Nokere Koerse en sprintte hij in Milaan-Sanremo naar zijn eerste zege in een monument.