🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

Jonathan Milan heeft de laatste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Jasper Philipsen kwam in het slot nog ten val en kon niet voor de overwinning sprinten.

Wout van Aert wilde zich niet extra moe maken in de laatste etappe van Tirreno-Adriatico, maar daar dacht Mathieu van der Poel anders over. Op de Ripatransone (8.4 km aan gemiddeld 4.6%) sleurde Van der Poel van de voet tot de top op kop.

Het peloton brak in stukken en ook Philipsen kon het tempo van Van der Poel niet volgen. Van Aert zorgde ervoor dat Jorgenson terugkwam, na iets meer dan 30 kilometer ging Van der Poel van kop en keerde de rust terug in het peloton.

MVDP drops the hammer 😮



Mathieu Van der Poel puts in a huge effort on Stage 7 at Tirreno-Adriatico and blows apart the peloton with over 90km remaining.

_____________

🇮🇹 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/uI6XhwZiSU — Velon CC (@VelonCC) March 15, 2026

Bij een tussensprint pakte Jorgenson dankzij Van Aert nog bonificatieseconden, waardoor de Amerikaan nog over Pellizzari naar plek twee sprong in het klassement. Daarna werd alles klaargemaakt voor een sprint.

Philipsen valt, Milan sprint naar de zege

Al dacht Jonas Abrahamsen daar nog anders over. Hij viel nog aan op 7 kilometer van de streep en werd pas op 400 meter van de streep gegrepen. Philipsen sprintte niet mee, hij kwam samen met Magnier ten val op anderhalve kilometer. Philipsen stond wel snel weer recht.



Theuns bracht Milan met veel snelheid naar voren en de Italiaan pakte voor de derde keer op rij de overwinning in de slotrit van Tirreno-Adriatico. Isaac del Toro werd opgehouden door de valpartij, maar pakte wel de eindzege.