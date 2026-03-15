🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonathan Milan heeft de laatste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Jasper Philipsen kwam in het slot nog ten val en kon niet voor de overwinning sprinten.

Wout van Aert wilde zich niet extra moe maken in de laatste etappe van Tirreno-Adriatico, maar daar dacht Mathieu van der Poel anders over. Op de Ripatransone (8.4 km aan gemiddeld 4.6%) sleurde Van der Poel van de voet tot de top op kop. 

Het peloton brak in stukken en ook Philipsen kon het tempo van Van der Poel niet volgen. Van Aert zorgde ervoor dat Jorgenson terugkwam, na iets meer dan 30 kilometer ging Van der Poel van kop en keerde de rust terug in het peloton. 

Bij een tussensprint pakte Jorgenson dankzij Van Aert nog bonificatieseconden, waardoor de Amerikaan nog over Pellizzari naar plek twee sprong in het klassement. Daarna werd alles klaargemaakt voor een sprint. 

Philipsen valt, Milan sprint naar de zege 

Al dacht Jonas Abrahamsen daar nog anders over. Hij viel nog aan op 7 kilometer van de streep en werd pas op 400 meter van de streep gegrepen. Philipsen sprintte niet mee, hij kwam samen met Magnier ten val op anderhalve kilometer. Philipsen stond wel snel weer recht. 

Lees ook... "Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

Theuns bracht Milan met veel snelheid naar voren en de Italiaan pakte voor de derde keer op rij de overwinning in de slotrit van Tirreno-Adriatico. Isaac del Toro werd opgehouden door de valpartij, maar pakte wel de eindzege. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

18:00
Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

18:30
Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

17:00
Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

09:00
Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

13:00
Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

16:35
"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

08:00
Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

15:00
'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

14:00
Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

13:30
Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

12:30
Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

12:00
Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

11:00
Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

10:00
Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

08:30
Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

07:35
"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

07:00
Zit er meer achter waarom Vermeersch met Van der Poel naar de Muur reed in de Omloop?

Zit er meer achter waarom Vermeersch met Van der Poel naar de Muur reed in de Omloop?

19:00
Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

Van der Poel maakt hartverscheurende keuze tussen Monumenten en maakt duidelijk wat primeert

14/03
Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

21:30
"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

20:30
"Dat is absoluut niet het geval": Klare taal over 'trainersituatie' van Kopecky

"Dat is absoluut niet het geval": Klare taal over 'trainersituatie' van Kopecky

20:00
De Lie toch niet naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Kijk eens wie zijn manager is...

De Lie toch niet naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Kijk eens wie zijn manager is...

14/03
Vertrekt Jonas Vingegaard bij Visma? Ploegleider Marc Reef zegt hoe het precies zit

Vertrekt Jonas Vingegaard bij Visma? Ploegleider Marc Reef zegt hoe het precies zit

14/03
Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

Visma Lease a Bike stelt statement door gevaarlijke situaties in Parijs-Nice

14/03
🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

🎥 Vlammen maar! Van Aert zet de Tirreno in brand en Van der Poel countert meteen: "Dit is wat ze doen"

14/03
Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

14/03
Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet

14/03
Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

Vandaag nog operatie: geen goed nieuws voor renner van Alpecin-Premier Tech

14/03
Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

14/03
Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

Renner geeft het toe dat hij niet vrolijk was om ploegmaat van Campenaerts te worden

14/03
Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

Boonen prijst Campenaerts de zevende hemel in: "Helemaal geen domme kerel"

14/03
Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

14/03
Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

14/03
Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

14/03
Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

14/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Philipsen Victor Campenaerts Sven Vanthourenhout Remco Evenepoel Matteo Jorgenson Tom Boonen Serge Pauwels Patrick Lefevere Jarno Widar Lotte Kopecky Arnaud De Lie Thibau Nys Van Eetvelt Lennert Florian Vermeersch Jasper Stuyven Tiesj Benoot Tadej Pogacar

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved