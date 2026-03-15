Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

Met ruime voorsprong heeft Jonas Vingegaard de eindzege in Parijs-Nice gepakt. Johan Bruyneel ziet in de Deen dan ook nog altijd de nummer twee na Tadej Pogacar.

Met een voorsprong van meer dan vier minuten heeft Jonas Vingegaard Parijs-Nice gewonnen. De Deen kende weinig of geen tegen stand in de Franse rittenkoers en stak er met kop en schouders bovenuit.

Vingegaard kon net als vorig jaar in de Tour rekenen op een uitstekende Victor Campenaerts in dienst. "Hij haalde een ongelooflijk niveau", is Johan Bruyneel lovend over Campenaerts in de podcast THE MOVE+.

Bruyneel ziet Vingegaard nog altijd als nummer twee

"Toen Vingegaard de vijfde etappe won, had Campenaerts de helft dan de klimmers al gelost voor de aanval van Vingegaard." Al haalde de Deen ook zelf een hoog niveau in Parijs-Nice, met ook twee ritzeges.

"Niemand kan aan hem tippen op dit niveau, behalve dan Pogacar", zegt Bruyneel. "Ayuso, Pellizzari, Roglic, Del Toro... Vingegaard staat nog altijd een trapje boven hen allemaal."

Vingegaard heeft groot doel gemaakt van de Giro

Lees ook... Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard ›

In mei wil Vingegaard de Giro winnen en zo de drie grote rondes gewonnen hebben. "Het is een enorm doel voor hem. Pogacar heeft het nog niet bereikt." De Sloveen won al vier keer de Tour en de Giro, maar de Vuelta nog niet.