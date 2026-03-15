'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

Matteo Jorgenson heeft het na de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico aan de stok gekregen met een andere renner. De kopman van Visma-Lease a Bike werd zelfs bij zijn nekvel gegrepen.

Dankzij bonificiatieseconden in de slotrit heeft Matteo Jorgenson in de slotrit van Tirreno-Adriatico nog de tweede plaats afgesnoept van Giulio Pellizzari in het eindklassement. De eindzege was voor Isaac del Toro.

In de voorlaatste etappe probeerde Jorgenson nog een gooi te doen naar de eindzege, maar Del Toro bleek te sterk en pakte de ritzege. Na twee eindzeges in Parijs-Nice werd het dus plaats twee voor Jorgenson in Tirreno-Adriatico.

Jorgenson bij nekvel genomen door Romo

De Amerikaanse kopman van Visma-Lease a Bike werd na de voorlaatste etappe volgens HLN nog belaagd door Javier Romo van Movistar. De Spanjaard kwam verhaal halen bij Jorgenson na een incident tijdens de etappe.

Romo zou Jorgenson ook bij zijn nekvel hebben gegrepen. Max Sciandri, ploegleider bij Movistar, moest tussenbeide komen om de Spanjaard weg te halen bij Jorgenson. De Amerikaan verdween in de bus en riep ook nog "adios" richting Romo.



Jorgenson heeft een verleden bij Movistar, maar was nooit ploegmaat van Romo. Hij vertrok in 2024 bij de Spaanse ploeg, Romo was toen nieuw bij Movistar. Waar het incident over ging, is niet duidelijk.