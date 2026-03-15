Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

Geen ritzege voor Van Aert in Tirreno-Adriatico

Een vijfde plaats in de vierde etappe zal het beste resultaat worden van Wout van Aert in Tirreno-Adriatico. In de voorlaatste etappe deed hij in de steile slotkilometers nog een poging, maar Van Aert werd snel weer ingelopen en eindigde als 21ste.

In de laatste etappe van Tirreno-Adriatico wordt er een massasprint verwacht in San Benedetto del Tronto. Wout van Aert won er in 2021 nog een tijdrit, maar vijf jaar later zal hij al zeker niet winnend over de streep komen.

Van Aert en co verdedigen podiumplaats Jorgenson

"Ik sprint niet mee vandaag", zei Van Aert vooraf bij HLN. En daar heeft Van Aert ook een goede reden voor. "We zijn hier om de podiumplaats van Jorgenson veilig te stellen en we gaan ons niet extra moe maken."

Jorgenson volgt op 43 seconden van leider Del Toro, maar heeft ook een marge van halve minuut op nummer vier Johannessen. De eindzege zal Jorgenson zeker niet meer van Del Toro kunnen afsnoepen.

"Het parcours leent zich er ook niet toe. Het wordt een snelle etappe en dus ook een snelle sprint", besloot Van Aert nog. Na de laatste rit kan Van Aert zich klaarstomen voor Milaan-Sanremo van zaterdag.