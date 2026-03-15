Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft zich nog maar eens getoond in Tirreno-Adriatico. Ritwinst zat er voor zijn ploegmaat Matteo Jorgenson niet in, maar Van Aert is wel tevreden over zijn week.

Jorgenson kan werk Van Aert niet afmaken

In de laatste kilometers van de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico probeerde Van Aert nog iets te betekenen voor zijn ploegmaat Matteo Jorgenson. De Amerikaan moest uiteindelijk tevreden zijn met plaats drie. 

Wout van Aert bolde uiteindelijk als 21ste op drie minuten van ritwinnaar Del Toro binnen. Met zijn week in Tirreno-Adriatico is Van Aert wel tevreden, hij geeft zichzelf dan ook een 8 op 10. Met een zege had dat cijfer nog hoger kunnen zijn. 

Van Aert tevreden met week Tirreno-Adriatico

Voor Van Aert was Tirreno-Adriatico vooral goed voor de klassiekers die er aankomen. "Het is moeilijk dit op training te simuleren. Hier wordt het tempo door iemand opgelegd en moet je demarrages beantwoorden", zegt hij bij Sporza

"Het is een cliché, maar dat kan je niet nabootsen enkel op training. Er zijn een paar ritten geweest waar ik mijn ding kon doen. Ik ben dicht bij de overwinning geweest. Qua gevoel ben ik tevreden."

Alleen op die eerste zege sinds de slotrit van de Tour van vorig jaar is het nog even wachten. Van Aert wacht geduldig af, maar makkelijk zal het niet worden om de nul weg te vegen in de topklassiekers. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Boonen Serge Pauwels Victor Campenaerts Sven Vanthourenhout Arnaud De Lie Gianni Vermeersch Jarno Widar Thibau Nys Matteo Jorgenson Tadej Pogacar Patrick Lefevere Thijs Zonneveld Van Eetvelt Lennert Jasper Philipsen Florian Vermeersch Filippo Ganna

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved