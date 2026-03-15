Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

Wout van Aert heeft zich nog maar eens getoond in Tirreno-Adriatico. Ritwinst zat er voor zijn ploegmaat Matteo Jorgenson niet in, maar Van Aert is wel tevreden over zijn week.

Jorgenson kan werk Van Aert niet afmaken

In de laatste kilometers van de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico probeerde Van Aert nog iets te betekenen voor zijn ploegmaat Matteo Jorgenson. De Amerikaan moest uiteindelijk tevreden zijn met plaats drie.

Wout van Aert bolde uiteindelijk als 21ste op drie minuten van ritwinnaar Del Toro binnen. Met zijn week in Tirreno-Adriatico is Van Aert wel tevreden, hij geeft zichzelf dan ook een 8 op 10. Met een zege had dat cijfer nog hoger kunnen zijn.

Van Aert tevreden met week Tirreno-Adriatico

Voor Van Aert was Tirreno-Adriatico vooral goed voor de klassiekers die er aankomen. "Het is moeilijk dit op training te simuleren. Hier wordt het tempo door iemand opgelegd en moet je demarrages beantwoorden", zegt hij bij Sporza.



"Het is een cliché, maar dat kan je niet nabootsen enkel op training. Er zijn een paar ritten geweest waar ik mijn ding kon doen. Ik ben dicht bij de overwinning geweest. Qua gevoel ben ik tevreden."

Alleen op die eerste zege sinds de slotrit van de Tour van vorig jaar is het nog even wachten. Van Aert wacht geduldig af, maar makkelijk zal het niet worden om de nul weg te vegen in de topklassiekers.