Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

Mads Pedersen zal niet aan de start staan van Milaan-Sanremo. De Deen hoopt op tijd fit te zijn voor de Vlaamse klassiekers eind maart.

Op 4 februari, tijdens zijn eerste koersdag van 2026, kwam Mads Pedersen stevig ten val. De Deen van Lidl-Trek liep breuken op aan zijn rechtersleutelbeen en in zijn linkerpols. Een zware domper voor Pedersen.

Geen Milaan-Sanremo voor Pedersen

Zijn klassieke voorjaar dreigt dan ook in het water te vallen. Milaan-Sanremo op 21 maart zal Pedersen alvast niet halen. "Hij doet wat hij kan", zegt ploegleider Kim Andersen bij Sporza. "Hij werkt zich in elk geval kapot."

Haalt Pedersen de Vlaamse klassiekers?

Wanneer Pedersen weer aan de start zal staan, is voor Andersen moeilijk om te zeggen. In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem op 29 maart, over twee weken, kan misschien de eerste koers worden van Pedersen.

"We proberen de Vlaamse koersen te halen, dat zit in zijn achterhoofd", zegt Andersen. "Meer kan hij niet doen dan wat hij nu doet. We hopen te kunnen koersen in België", besluit de Deense ploegleider nog.



Vorig jaar was Pedersen de beste in Gent-Wevelgem met een solo van 50 kilometer en werd hij tweede in de E3 Saxo Classic en Ronde van Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix.