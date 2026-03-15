Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Tim Rex (21) is bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs bij Visma-Lease a Bike. In Tirreno-Adriatico valt Rex, met roze bril, op door goed te werken voor zijn ploegmaats.

Na de Tour Down Under in januari is Tim Rex bezig aan zijn twee rittenkoers in de WorldTour bij de profs met Tirreno-Adriatico. De 21-jarige Belg viel onder meer in de voorlaatste etappe op met stevige kopbeurten.

Tim Rex maakt indruk in Tirreno-Adriatico

Hij dunde de groep met de favorieten stevig uit voor kopman Matteo Jorgenson. Ploegleider Maarten Wynants was dan ook tevreden met wat Rex laat zien, want bij Visma-Lease a Bike kennen ze zijn kwaliteiten.

"Tim is niet de renner met het grootste palmares bij de beloften die dit jaar neoprof is geworden, maar er zit duidelijk een grote motor in. Het is fantastisch om te zien hoe hij boven zichzelf kon uitstijgen", zegt Wynants bij HLN.

Trekt Rex de lijn door in Vlaamse koersen?

Toch heeft Rex liever lange beklimmingen dan korte, omdat hij niet zo explosief is. Maar Rex krijgt wel het vertrouwen van Visma-Lease a Bike. Als neoprof bepaalt Rex op zijn zesde koersdag nog altijd mee de koers.



"Hij heeft veel potentieel en kan nu al finales rijden in de lastige koersen", besluit Wynants dan ook. In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem op 29 maart, wordt de eerstvolgende koers van Rex.