'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

UAE Team Emirates-XRG hengelt naar Paul Seixas van Decathlon-CMA CGM. De Franse ploeg trekt nu echter aan de mouw van een knecht van Tadej Pogacar, om Seixas te ondersteunen.

Het wielerseizoen is nog maar enkele weken begonnen, maar de geruchtenmolen over transfers draait al op volle toeren. Onder meer over de toekomst van Paul Seixas, die nog een contract heeft tot eind 2027, wordt al gespeculeerd.

Wordt Sivakov nieuwe helper voor Seixas?

Decathlon-CMA CGM wil het Franse toptalent echter niet zomaar laten gaan en wil hem overtuigen door hem beter te omringen. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar de ploeg van Tadej Pogacar.

Bij UAE Team Emirates-XRG is Pavel Sivakov (28) einde contract na drie jaar. Volgens L'Equipe ziet Decathlon-CMA CGM in de Fransman een goede knecht om Seixas te ondersteunen te komende jaren.

En Sivakov zou bij de Franse ploeg ook meer zijn eigen kans kunnen gaan. Bij UAE Team Emirates-XRG is dat minder het geval, de voorbije twee seizoen kon Sivakov telkens één overwinning boeken.

Nummer tien van de Tour naar Decathlon-CMA CGM?



Niet alleen Sivakov zou op het verlanglijstje staan van Decathlon-CMA CGM. Jordan Jegat (26), vorig jaar tiende in de Tour, is einde contract bij TotalEnergies en zou de klimploeg van het Franse team moeten versterken.