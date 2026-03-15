Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

Foto: © photonews

Jasper Philipsen heeft niet kunnen sprinten voor de overwinning in de slotrit van Tirreno-Adriatico. De sprinter van Alpecin-Premier Tech kwam in de slotkilometers ten val.

Mathieu van der Poel maakte de laatste etappe van Tirreno-Adriatico hard op de beklimmingen vroeg in de etappe in functie van ploegmaat Jasper Philipsen. Zijn concurenten moesten zo worden afgemat. 

Aan sprinten kwam Philipsen echter nooit toe. Op zo'n anderhalve kilometer van de streep ging de kopman van Alpecin-Premier Tech tegen de grond net voor een bocht naar rechts toen Magnier hem voorbij stak. 

Weinig schade bij Philipsen na val

"Het is jammer, maar verder lijkt er niets aan de hand. Alles is oké met Jasper", zei ploegleider Christoph Roodhooft in een eerste reactie bij HLNRoodhooft weet ook hoe de valpartij gebeurde. 

Volgens Philipsen kwam Magnier gewoon te laat en haakten hun sturen in elkaar. De schade lijkt dus mee te vallen, maar voor Philipsen is het vooral opnieuw een gemiste kans om zijn eerste zege van het seizoen te pakken. 

Woensdag komt Philipsen normaal gezien aan de start van Nokere Koerse, daarna reist hij opnieuw naar Italië voor Milaan-Sanremo op zaterdag. Daar moet Philipsen samen met Mathieu van der Poel de kopman worden van Alpecin-Premier Tech. 

