Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

Mathieu van der Poel deed iedereen nog eens extra pijn in de laatste etappe van Tirreno-Adriatico. Jasper Philipsen kon wel niet sprinten voor de zege door een valpartij in het slot.

Het peloton was moe na een lastige Tirreno-Adriatico, maar Mathieu van der Poel had nog een goede dag. Op de beklimming van Ripatransone (8.4 km aan gemiddeld 4.6%) reed Van der Poel van beneden tot boven op kop.

Wat was het plan van Van der Poel?

Onder meer Arnaud De Lie moest zo lossen uit het peloton en ook Wout van Aert moest een gaatje dichten. Van der Poel maakte van de slotrit zo nog een doorgedreven training met het oog op Milaan-Sanremo.

"Op de beklimming was het plan om een paar sprinters te lossen en pijn te doen. We gingen er wel van uit dat ze zouden terugkomen, maar we wilden dat ze toch eens hadden afgezien. Ik denk dat we het als ploeg hebben gedaan", zei Van der Poel bij VTM Nieuws.

Van der Poel over valpartij Philipsen

Philipsen kon niet profiteren van het harde werk van Van der Poel, want hij ging op anderhalve kilometer van de streep nog tegen de grond. Van der Poel zag het met zijn eigen ogen gebeuren.

"De valpartij zag er niet al te erg uit. Het is vooral jammer voor Jasper, voor hem is dit een gemiste kans", besloot de Nederlander nog. Philipsen kwam enkele minuten later ook op eigen kracht over de streep.