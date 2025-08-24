🎥 Vingegaard valt én wint in de Vuelta: Deen doet zijn relaas en onthult gevolgen van schuiver

Jonas Vingegaard heeft in de tweede etappe van de Vuelta meteen toegeslagen. De Deen kwam onderweg ten val, maar sloeg toch toe op de eerste aankomst bergop.

Ook de tweede etappe van de Vuelta werd op Italiaanse bodem gereden en de renners kregen meteen een aankomst bergop voorgeschoteld. Het regende wel in Italië, waardoor het wegdek glad en gevaarlijk werd.

Op een rotonde ging het dan ook mis, bijna de hele ploeg van Visma-Lease a Bike ging tegen de grond. Ook Jonas Vingegaard lag erbij, de Deen kon met wat bloed aan de elleboog wel weer snel op de fiets stappen.



"Ik ging best hard naar de grond, maar het lijkt er niet op alsof ik ergens veel last van heb. Ik heb natuurlijk wat schaafwonden, maar omdat het zo glad was, was ik vooral aan het glijden en kreeg ik niet echt wonden door het asfalt."

Vingegaard wint tweede rit in de Vuelta

De slotklim, Limone Piemonte (9,9 km aan 5,1%), was niet zwaar genoeg om een verschil te maken en dus werd er gesprint voor de zege. Ciccone stak zijn hand uit naar de overwinning, maar werd op de streep nog geklopt door Vingegaard.

"Ik ben er heel blij mee, het is lang geleden sinds mijn laatste zege om eerlijk te zijn. Ik ben blij met hoe ik me voelde en met hoe het team gewerkt heeft. En natuurlijk ook met de rode trui", besloot de Deen nog. Hij neemt de leiderstrui over van Jasper Philipsen.

🚴🇪🇸 | Oh nee! Een massale valpartij voor Visma | Lease a Bike op een natte en spekgladde rotonde. Vingegaard ligt erbij, maar zit wel snel weer op de fiets. 😬😬 #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/aJAWn9GRk6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2025