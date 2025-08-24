Is zijn jaar nu geslaagd? Jasper Philipsen slaat ook toe in de Vuelta

Jasper Philipsen heeft net als in de Tour toegeslagen in de eerste etappe van de Vuelta. Na zijn zware valpartij in de Tour toch een opsteker.

De Tour begon uitstekend voor Jasper Philipsen met een ritzege in Lille, maar op dag drie liep het mis. Philipsen viel zwaar en brak zijn sleutelbeen en enkele ribben, hij raakte maar net op tijd fit voor de Vuelta.

En daarin was het dus meteen weer prijs. "Winnen is altijd fijn", zei hij in het flashinterview. "En nu heb ik ook de leiderstrui als beloning. Na mijn val in de Tour was ik echt ontgoocheld, want ik had zo hard gewerkt voor dat grote doel."



"Het was een terugslag en dan moet je nieuwe doelen vinden. Dit was fijn, maar ik wist dat er voor mijn type sprinter maar één echte kans was. Ik heb dit jaar al veel pech gehad, maar ik boek ook mooie zeges. Dat doet het jaar zoet smaken."

Philipsen dankt ploegmaats voor zege

Natuurlijk was er ook weer lof voor zijn ploegmaats. "Net zoals in de Tour moet ik hen bedanken. Ze deden de lead-out zoals we wilden. Iedereen was sterk. Dankzij Jonas (Rickaert) en Edward (Planckaert) moest ik maar 175 meter sprinten. Ik ben echt blij dat het gelukt is."

De kans is groot dat Philipsen maar één dag in de rode leiderstrui zal mogen rondrijden. De aankomst ligt op de top van de Limone Piemonte 9,9 km aan 5,1% en dat zal voor Philipsen te zwaar zijn.