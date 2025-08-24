Laatste kans in Vuelta door Evenepoel? Voormalige Girowinnaar spreekt zich uit over transfer

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zal er door de komst van Remco Evenepoel nog een kopman extra zijn in 2026. Voor Jai Hindley is de Vuelta dan ook de kans om zich nog eens te bewijzen.

Met Florian Lipowitz, Primoz Roglic, Daniel Felipe Martínez, Aleksandr Vlasov, Giulio Pellizzari en Jai Hindley heeft Red Bull-BORA-hansgrohe al heel wat kopmannen voor de grote rondes. Daar komt nog Remco Evenepoel bij in 2026.

Jai Hindley, de winnaar van de Giro van 2022, krijgt in de Vuelta nog eens een kans om zich te bewijzen als kopman. In de Giro van dit jaar moest de Australiër al in de zesde etappe opgeven na een val.

"Door de ploeg wordt er geen extra druk op mij gelegd, maar ik heb natuurlijk wel mijn eigen ambities en verwachtingen", zegt Hindley over de Vuelta bij In de Leiderstrui. "Ik wil het hier heel graag goed doen en met de besten strijden."

Hindley over komst van Evenepoel

Als Evenepoel er volgend jaar nog bijkomt, zal dat misschien nodig zijn. "We hadden al veel mannen voor het klassement, maar voor de ambities van Remco is het denk ik een enorme stap", zegt Hindley nog.

"Het team heeft grote stappen gezet en Evenepoel is een fenomenale renner en een jonge gast met ongelofelijk veel talent. Hij wordt een enorme toegevoegde waarde voor de ploeg, daar kijk ik wel naar uit."