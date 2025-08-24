Laatste kans in Vuelta door Evenepoel? Voormalige Girowinnaar spreekt zich uit over transfer

Laatste kans in Vuelta door Evenepoel? Voormalige Girowinnaar spreekt zich uit over transfer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zal er door de komst van Remco Evenepoel nog een kopman extra zijn in 2026. Voor Jai Hindley is de Vuelta dan ook de kans om zich nog eens te bewijzen.

Met Florian Lipowitz, Primoz Roglic, Daniel Felipe Martínez, Aleksandr Vlasov, Giulio Pellizzari en Jai Hindley heeft Red Bull-BORA-hansgrohe al heel wat kopmannen voor de grote rondes. Daar komt nog Remco Evenepoel bij in 2026. 

Jai Hindley, de winnaar van de Giro van 2022, krijgt in de Vuelta nog eens een kans om zich te bewijzen als kopman. In de Giro van dit jaar moest de Australiër al in de zesde etappe opgeven na een val. 

"Door de ploeg wordt er geen extra druk op mij gelegd, maar ik heb natuurlijk wel mijn eigen ambities en verwachtingen", zegt Hindley over de Vuelta bij In de Leiderstrui. "Ik wil het hier heel graag goed doen en met de besten strijden."

Hindley over komst van Evenepoel

Als Evenepoel er volgend jaar nog bijkomt, zal dat misschien nodig zijn. "We hadden al veel mannen voor het klassement, maar voor de ambities van Remco is het denk ik een enorme stap", zegt Hindley nog. 

"Het team heeft grote stappen gezet en Evenepoel is een fenomenale renner en een jonge gast met ongelofelijk veel talent. Hij wordt een enorme toegevoegde waarde voor de ploeg, daar kijk ik wel naar uit."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jai Hindley
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Ernstige financiële problemen: teammanager van Belgische ploeg deelt details

Ernstige financiële problemen: teammanager van Belgische ploeg deelt details

20:30
🎥 Van Aert bezorgt Brennan tweede ritzege in Duitsland en scoort ook zelf nog

🎥 Van Aert bezorgt Brennan tweede ritzege in Duitsland en scoort ook zelf nog

19:00
🎥 Vingegaard valt én wint in de Vuelta: Deen doet zijn relaas en onthult gevolgen van schuiver

🎥 Vingegaard valt én wint in de Vuelta: Deen doet zijn relaas en onthult gevolgen van schuiver

18:30
Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

17:30
"Wat ik van hem kan leren?" Del Grosso helder over Van der Poel

"Wat ik van hem kan leren?" Del Grosso helder over Van der Poel

17:00
Van der Poel de loef afgestoken: De Lie doet zijn verhaal na dubbelslag in Renewi Tour

Van der Poel de loef afgestoken: De Lie doet zijn verhaal na dubbelslag in Renewi Tour

16:30
🎥 Wat een ontknoping! De Lie laat Van der Poel twee keer met lege handen in Renewi Tour

🎥 Wat een ontknoping! De Lie laat Van der Poel twee keer met lege handen in Renewi Tour

15:56
Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

15:00
Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

14:00
"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

13:30
🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

13:00
Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

12:30
"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

12:00
Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

11:00
Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

10:00
Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

09:00
Nog niet op topniveau: Van Aert onthult op welk probleem hij botst in Duitsland

Nog niet op topniveau: Van Aert onthult op welk probleem hij botst in Duitsland

08:30
📷 "Een absolute grap": Pogacar maakt zich boos na declassering

📷 "Een absolute grap": Pogacar maakt zich boos na declassering

08:00
Is zijn jaar nu geslaagd? Jasper Philipsen slaat ook toe in de Vuelta

Is zijn jaar nu geslaagd? Jasper Philipsen slaat ook toe in de Vuelta

07:30
Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

07:00
Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

21:30
Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

23/08
Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

23/08
Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

23/08
Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

23/08
Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment Naast de fiets

Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment

23/08
UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

23/08
Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

23/08
Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

23/08
Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

23/08
Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

23/08
De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

23/08
Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

23/08
Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

23/08
Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

23/08
Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

23/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Victor Campenaerts Sep Vanmarcke Jasper Philipsen Remco Evenepoel Tadej Pogacar Matteo Jorgenson Patrick Lefevere Niki Terpstra Sven Vanthourenhout Jan Bakelants Jai Hindley Daniel Lloyd Giulio Ciccone Primoz Roglic Fabio Jakobsen Tim Wellens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved