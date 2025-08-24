Nog niet op topniveau: Van Aert onthult op welk probleem hij botst in Duitsland

Wout van Aert heeft zich in de voorlaatste etappe van de Deutschland Tour niet gemengd in de massasprint. De focus lag opnieuw op zijn ploegmaat Matthew Brennan.

Ploegmaat Matthew Brennan werd in de sprint gehinderd en werd pas zevende in de voorlaatste etappe van de Ronde van Duitsland. Van Aert bolde als 28ste over de streep in Kassel en zag leider Wærenskjold opnieuw uitlopen.

De Noor heeft nu 27 seconden voorsprong op Van Aert, voor wie de eindzege in de Ronde van Duitsland een moeilijke opdracht zal worden. De laatste etappe is nagenoeg helemaal vlak en dat is niet gunstig voor Van Aert.



Van Aert heeft nog werk voor laatste koersen

Voor Van Aert is het eindklassement echter niet het grote doel, hij wilde in Duitsland vooral stappen zetten en conditioneel groeien om in zijn laatste koersen van het jaar nog mee te doen voor winst.

Van Aert voelt dat hij nog werk heeft. "Ik de vorige dagen had gemerkt dat ik op dit moment slechts één goeie ‘cartouche’ heb. Maar onvoldoende krachtig om het daarmee een hele finale te kunnen redden", zegt hij bij HLN.

Daarom ligt de focus op Brennan, sprinten zal Van Aert ook in de laatste etappe niet doen. In Magdeburg zal het wringen worden. "Ik zal die ene ‘cartouche’, om Matthew goed te kunnen afzetten, dus meer dan ooit nodig hebben."

Programma Wout van Aert

31 augustus: Bretagne Classic

12 september: GP Quebec

14 september: GP Montréal

20 september: SUPER 8 Classic