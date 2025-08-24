Van der Poel de loef afgestoken: De Lie doet zijn verhaal na dubbelslag in Renewi Tour

Van der Poel de loef afgestoken: De Lie doet zijn verhaal na dubbelslag in Renewi Tour
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie heeft de ritzege gepakt in de slotrit én de eindzege gepakt in de Renewi Tour. Na enkele moeilijke maanden kon de voormalige Belgische kampioen eindelijk eens winnen.

Het voorjaar van Arnaud De Lie mislukte voor het tweede jaar op rij, na Gent-Wevelgem moest hij opnieuw een pauze inlassen. Sinds zijn ritzege in de Ster van Bessèges in februari kon De Lie ook niet meer winnen. 

De afgelopen weken kwam De Lie al enkele keren dichtbij, onder meer met vier keer een top vijf in de Tour, maar telkens greep hij ernaast. Tot de slotrit van de Renewi Tour, waar hij een dubbelslag sloeg met de ritzege en de eindzege. 

Lees ook... Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

De Lie opgetogen met zeges in Renewi Tour

"Het was niet mijn beste dag op de fiets in deze Renewi Tour", gaf De Lie achteraf toe. "Maar ik probeerde kalm te blijven en het te proberen met de benen die ik had. En ik moest me dan ook sparen voor de finale."

"Het was misschien een beetje pokeren, maar ik heb het uiteindelijk goed gespeeld. Ik heb geen woorden voor wat vandaag is gebeurd. Ik ben superblij. Na een zwaar voorjaar een rit en het klassement pakken, dat is gewoon een droom."

"Ik ben blij om de overwinning binnen te slepen voor mijn ploegmaats. Het is niet makkelijk om altijd tweede te zijn en niet de kers op de taart te krijgen. Vandaag was het echter niet één kers, maar twee of drie", besloot De Lie. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arnaud De Lie

Meer nieuws

Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

17:30
🎥 Wat een ontknoping! De Lie laat Van der Poel twee keer met lege handen in Renewi Tour

🎥 Wat een ontknoping! De Lie laat Van der Poel twee keer met lege handen in Renewi Tour

15:56
"Wat ik van hem kan leren?" Del Grosso helder over Van der Poel

"Wat ik van hem kan leren?" Del Grosso helder over Van der Poel

17:00
Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

11:00
Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

15:00
Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

14:00
"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

13:30
🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

13:00
Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

12:30
"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

12:00
Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

10:00
Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

09:00
Nog niet op topniveau: Van Aert onthult op welk probleem hij botst in Duitsland

Nog niet op topniveau: Van Aert onthult op welk probleem hij botst in Duitsland

08:30
📷 "Een absolute grap": Pogacar maakt zich boos na declassering

📷 "Een absolute grap": Pogacar maakt zich boos na declassering

08:00
Is zijn jaar nu geslaagd? Jasper Philipsen slaat ook toe in de Vuelta

Is zijn jaar nu geslaagd? Jasper Philipsen slaat ook toe in de Vuelta

07:30
Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

07:00
Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

20:30
Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

21:30
Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

23/08
Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

20:00
Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

19:00
Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

18:30
Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment Naast de fiets

Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment

23/08
UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

23/08
Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

23/08
Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

23/08
De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

23/08
Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

23/08
Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

23/08
Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

23/08
Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

23/08
Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

23/08
Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

23/08
Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

23/08
'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

23/08
Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

23/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Wout Van Aert Sep Vanmarcke Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Philipsen Victor Campenaerts Tadej Pogacar Matteo Jorgenson Patrick Lefevere Niki Terpstra Sven Vanthourenhout Jan Bakelants Tom Steels Daniel Lloyd Fabio Jakobsen Tim Wellens Primoz Roglic Filippo Baroncini Bert De Backer

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved