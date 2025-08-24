Van der Poel de loef afgestoken: De Lie doet zijn verhaal na dubbelslag in Renewi Tour

Arnaud De Lie heeft de ritzege gepakt in de slotrit én de eindzege gepakt in de Renewi Tour. Na enkele moeilijke maanden kon de voormalige Belgische kampioen eindelijk eens winnen.

Het voorjaar van Arnaud De Lie mislukte voor het tweede jaar op rij, na Gent-Wevelgem moest hij opnieuw een pauze inlassen. Sinds zijn ritzege in de Ster van Bessèges in februari kon De Lie ook niet meer winnen.

De afgelopen weken kwam De Lie al enkele keren dichtbij, onder meer met vier keer een top vijf in de Tour, maar telkens greep hij ernaast. Tot de slotrit van de Renewi Tour, waar hij een dubbelslag sloeg met de ritzege en de eindzege.



De Lie opgetogen met zeges in Renewi Tour

"Het was niet mijn beste dag op de fiets in deze Renewi Tour", gaf De Lie achteraf toe. "Maar ik probeerde kalm te blijven en het te proberen met de benen die ik had. En ik moest me dan ook sparen voor de finale."

"Het was misschien een beetje pokeren, maar ik heb het uiteindelijk goed gespeeld. Ik heb geen woorden voor wat vandaag is gebeurd. Ik ben superblij. Na een zwaar voorjaar een rit en het klassement pakken, dat is gewoon een droom."

"Ik ben blij om de overwinning binnen te slepen voor mijn ploegmaats. Het is niet makkelijk om altijd tweede te zijn en niet de kers op de taart te krijgen. Vandaag was het echter niet één kers, maar twee of drie", besloot De Lie.