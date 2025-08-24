Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wat zou de koersbeleving anno 2025 zijn zonder Vocsnor? Victor Campenaerts lijkt vast van plan om ons weer drie weken lang te trakteren op interessante video's.

Gisteren is de Vuelta van start gegaan en dat betekent de terugkeer van de vlogs van Victor Campenaerts. Tijdens de Tour de France waren die vlogs alvast een echte voltreffer en leverden die heel leuk beeldmateriaal op van achter de schermen bij Visma-Lease a Bike. De eerste Vuelta-vlog van Campenaerts stelt alvast ook niet teleur.

Nog voor de start van de derde grote ronde van het jaar vliegt hij erin met een vlog die draait om het epileren van de neusharen. Campenaerts is immers een echte trendsetter wat neusademhaling betreft. Tijdens de koers zie je bijvoorbeeld de herkenbare neusstrip bij alle renners van Visma-Lease a Bike. De ploeg is dus helemaal mee in het verhaal. 

Lees ook... Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

Gekke Jorgenson komt weer bovendrijven

De neusharen worden dus ook geëpileerd en dat doen sommige Visma renners... aan de eettafel. Smakelijk. Sommigen doen dit het liefst zelf. Matteo Jorgenson laat tijdens de vlogs vaak zijn gekke kant zien en het was dit keer geen uitzondering. "Het doet helemaal geen pijn, het voelt fijn", zweert de Amerikaan. Het is moeilijk te geloven. 

"Ik ruik dingen, die ik nog nooit geroken heb", vertelt één van zijn ploegmaats. Als het nodig is, is Victor Campenaerts ook bereid om zelf bij zijn ploegmaats de neusharen te epileren. De indrukken zijn erg verschillend. "Het is nog niet zo erg", horen we bijvoorbeeld. "Het doet pijn om ernaar te kijken", zegt iemand anders.

Jorgenson vertelt verhaaltje over rivier en cocaïne

Naast de aandacht voor de neusademhaling zorgt ook een conversatie tussen Campenaerts en Jorgenson weer voor een opmerkelijke bijdrage aan de video. Jorgenson beschikte over allerlei weetjes over de rivier Po, die de renners passeerden tijdens de eerste rit. Het had onder meer te maken met ... cocaïne.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Victor Campenaerts
Matteo Jorgenson

Meer nieuws

Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

21:30
Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

20:30
Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

20:00
Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

19:00
Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

18:30
Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment Naast de fiets

Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment

18:00
UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

17:00
Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

16:30
Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

12:00
Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

16:00
Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

15:00
De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

14:00
Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

13:30
Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

13:00
Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

12:30
"Allerminst het geval": Victor Campenaerts zet misvatting recht

"Allerminst het geval": Victor Campenaerts zet misvatting recht

22/08
Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

11:00
Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

10:00
Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

09:00
'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

08:30
Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

08:00
Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta

Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta

07:30
WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

23/08
"Is het een opluchting..." Jorgenson duidelijk over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

"Is het een opluchting..." Jorgenson duidelijk over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

22/08
Baalt hij van zijn komst? Lipowitz laat zich uit over transfer Evenepoel

Baalt hij van zijn komst? Lipowitz laat zich uit over transfer Evenepoel

22/08
"Dat gaf de doorslag": Vanmarcke verklaart keuze voor Soudal Quick-Step

"Dat gaf de doorslag": Vanmarcke verklaart keuze voor Soudal Quick-Step

22/08
Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

22/08
🎥 Van der Poel gaat bijzonder diep voor ritzege in Renewi Tour, maar verrast nadien met uitspraak

🎥 Van der Poel gaat bijzonder diep voor ritzege in Renewi Tour, maar verrast nadien met uitspraak

22/08
"Nog niet op dat punt in mijn carrière": Van Aert weerlegt nieuwe rol

"Nog niet op dat punt in mijn carrière": Van Aert weerlegt nieuwe rol

22/08
25-jarige Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, moet vrezen voor einde van zijn carrière

25-jarige Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, moet vrezen voor einde van zijn carrière

22/08
Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt: Lotto komt met update

Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt: Lotto komt met update

22/08
Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

22/08
Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

22/08
Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

22/08
Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

22/08
🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

22/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Sep Vanmarcke Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Arnaud De Lie Sven Vanthourenhout Jasper Philipsen Victor Campenaerts Remco Evenepoel Gerben De Knegt Thibau Nys Jan Bakelants Koos Moerenhout Van Eetvelt Lennert Daniel Lloyd Hollmann Juri Tibor Del Grosso Davide Bramati Fabio Jakobsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved