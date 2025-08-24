Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

Wat zou de koersbeleving anno 2025 zijn zonder Vocsnor? Victor Campenaerts lijkt vast van plan om ons weer drie weken lang te trakteren op interessante video's.

Gisteren is de Vuelta van start gegaan en dat betekent de terugkeer van de vlogs van Victor Campenaerts. Tijdens de Tour de France waren die vlogs alvast een echte voltreffer en leverden die heel leuk beeldmateriaal op van achter de schermen bij Visma-Lease a Bike. De eerste Vuelta-vlog van Campenaerts stelt alvast ook niet teleur.

Nog voor de start van de derde grote ronde van het jaar vliegt hij erin met een vlog die draait om het epileren van de neusharen. Campenaerts is immers een echte trendsetter wat neusademhaling betreft. Tijdens de koers zie je bijvoorbeeld de herkenbare neusstrip bij alle renners van Visma-Lease a Bike. De ploeg is dus helemaal mee in het verhaal.



Gekke Jorgenson komt weer bovendrijven

De neusharen worden dus ook geëpileerd en dat doen sommige Visma renners... aan de eettafel. Smakelijk. Sommigen doen dit het liefst zelf. Matteo Jorgenson laat tijdens de vlogs vaak zijn gekke kant zien en het was dit keer geen uitzondering. "Het doet helemaal geen pijn, het voelt fijn", zweert de Amerikaan. Het is moeilijk te geloven.

"Ik ruik dingen, die ik nog nooit geroken heb", vertelt één van zijn ploegmaats. Als het nodig is, is Victor Campenaerts ook bereid om zelf bij zijn ploegmaats de neusharen te epileren. De indrukken zijn erg verschillend. "Het is nog niet zo erg", horen we bijvoorbeeld. "Het doet pijn om ernaar te kijken", zegt iemand anders.

Jorgenson vertelt verhaaltje over rivier en cocaïne

Naast de aandacht voor de neusademhaling zorgt ook een conversatie tussen Campenaerts en Jorgenson weer voor een opmerkelijke bijdrage aan de video. Jorgenson beschikte over allerlei weetjes over de rivier Po, die de renners passeerden tijdens de eerste rit. Het had onder meer te maken met ... cocaïne.