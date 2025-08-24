"Vorm dan gewoon géén mening over mij!": Ruben Van Gucht komt met duidelijk advies

Over Ruben Van Gucht wordt veel gezegd en geschreven. Zelf vindt de presentator en commentator dat er een te eenzijdig beeld over hem wordt opgehangen.

De passage van Ruben Van Gucht in Het Huis deed erg veel stof opwaaien. Hij bekende dat hij een open huwelijk heeft met zijn vrouw Blanka Vlasic, zo heeft hij ook een relatie in Vlaanderen met een andere vrouw.

Over de levensstijl Van Gucht worden veel meningen gevormd, maar hij vindt dat er een verkeerd beeld van hem wordt opgehangen. Hij vindt dat het veel te veel over zijn privéleven gaat en niet over andere eigenschappen.

"Ik ben een doorzetter. Sportief. Streng voor mezelf en voor anderen. Een natuurmens. Erg liefdevol", zegt bij Het Nieuwsblad. "Mijn zelfverzekerdheid schrikt veel mensen af. Dat wordt verward met arrogantie."

Van Gucht over vele meningen over hem

Dat mensen die hem niet kennen een mening vormen over Van Gucht, dat kan hij niet controleren. Maar daar denkt hij ook het zijne van. "Maar vorm dan gewoon géén mening over mij! Dat is een lelijk kantje van de mensen, dat snelle oordelen."

Van Gucht stelt dat hij niet gelukkig wordt van het beoordelen van mensen, hij vindt dat iedereen mag doen wat hij of zij wil. Hij stelt zijn eigen geluk dan ook centraal, ook al wordt dat niet door iedereen geapprecieerd.