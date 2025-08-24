"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step en rijdt in 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Voor Mikel Landa is het een wat aparte situatie.

Net als vorig jaar is Mikel Landa opnieuw de kopman van Soudal Quick-Step in de Vuelta. Vorig jaar werd de Spanjaard achtste, nadat hij in de Tour vijfde was geworden. Dit jaar heeft hij weinig ambities voor het klassement.

Landa is nog maar net terug na zijn zware val in de Giro, waar hij een ruggenwervel brak. In de Ronde van Burgos begin augustus werd de Spanjaard nog anoniem 18de, vooral bergop leek Landa tekort te komen.

In de Vuelta krijgt Landa de vrijheid om voor een ritzege te gaan, maar als een klassement tot de mogelijkheden behoort, zal hij dat ook niet laten liggen. Die rol lijkt Landa ook volgend jaar te krijgen bij Soudal Quick-Step door het vertrek van Evenepoel.

Landa grapt over vertrek Evenepoel

"Ik kwam naar deze ploeg om Remco te helpen, maar dit seizoen hebben we nog niet één koers samen gereden. Ik was hem bijna vergeten", grapte Landa bij In de Leiderstrui. Het kopmanschap wil Landa niet opeisen.

"De ploeg ziet me als meer dan een helper en de sfeer is goed. Dus ook zonder Remco ben ik blij om hier te zijn", zegt de Spanjaard nog. Bij Soudal Quick-Step lijken ze het vertrek van Evenepoel dus al een plaats gegeven te hebben.