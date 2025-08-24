"Wat ik van hem kan leren?" Del Grosso helder over Van der Poel

In de Renewi Tour hebben Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso voor het eerst samen gekoerst. De jonge Nederlander probeert met de ogen te stelen.

Tibor Del Grosso is bezig aan zijn eerste jaar bij de profs en de 22-jarige Nederlander doet het meer dan goed. Hij werd onder meer zesde in Dwars door Vlaanderen en boekte in de Ronde van Turkije ook zijn eerste profzege.

De jonge Nederlander eindigde al elf keer in de top vijf, waarvan zeven keer op het podium. Na Van der Poel, Philipsen en Groves is Del Grosso nu al de vierde beste renner van Alpecin-Deceuninck dit seizoen.



Del Grosso over koersen met Van der Poel

De vergelijking tussen Del Grosso en de jonge Van der Poel wordt dan ook snel gemaakt. In de Renewi Tour koersten ze deze week voor het eerst samen en dat beviel de jonge Nederlander goed.

"Wat ik van hem kan leren? Hier en daar steek ik wel wat van hem op in koers. Maar wat ik in de rit van vrijdag van hem moet leren, weet ik niet zo goed. Misschien dat je op 100 kilometer van de streep moet aanvallen", lachte Del Grosso bij WielerFlits.

Van der Poel brak de koers toen bijzonder vroeg open en won uiteindelijk ook die etappe door De Lie te kloppen in de sprint. Del Grosso deed het ook uitstekend in die etappe, de jonge Nederlander werd nog vierde.