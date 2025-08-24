Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

Sven Vanthourenhout is sinds half juli aan de slag bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Als ploegleider, terwijl hij bij zijn aankondiging vooral sprak van een rol als sportief manager.

De eerste onderhandelingen met Red Bull-BORA-hansgrohe draaiden nog op niets uit, maar in een tweede ronde gaf Sven Vanthourenhout toch zijn jawoord. En dat voor een dubbele rol.

Vanthourenhout zou de sportieve leiding krijgen, maar ook deels ploegleider worden. In zijn eerste weken bij de Duitse ploeg is Vanthourenhout uitsluitend ploegleider, deze week onder meer in de Renewi Tour.

In de feedback die Vanthourenhout al kreeg van ploegmanager Ralph Denk was de insteek dan ook anders dan in de voorafgaande gesprekken die ze hadden. "Hij ontdekt aspecten van mij die ik vooraf niet had geuit of ingevuld", zegt Vanthourenhout bij HLN.

Red Bull-BORA-hansgrohe gaat op zoek naar fulltime sportief manager

Het takenpakket dat vooraf was afgesproken, zal misschien anders uitdraaien door de kwaliteiten die Vanthourenhout nu herontdekt als ploegleider. Want Vanthourenhout vindt het belangrijk om x-aantal dagen per jaar in de volgwagen te zitten.

En dus gaat Red Bull-BORA-hansgrohe nog op zoek naar een fulltime sportief manager. "Hoe dat dan in verhouding zal zijn met mijn rol, daar wordt nu over gepraat. Er wordt zeer veel gecommuniceerd binnen de ploeg over wie, wat en hoe. En daarbij gaat het zeker niet over mij alleen."