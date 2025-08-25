📷 Vriendin Roxanne begrijpt Mathieu van der Poel niet meer: "Nooit?"

Mathieu van der Poel greep in de Renewi Tour naast de ritzege en de eindzege in de laatste etappe. Enkele uren later stond al opnieuw op de golfbaan.

Dankzij bonificatieseconden had Mathieu van der Poel virtueel de leiderstrui overgenomen van Arnaud De Lie in de slotrit van de Renewi Tour. Maar in de sprint was Van der Poel niet opgewassen tegen de sterke De Lie.

De voormalige Belgische kampioen won voor Van der Poel en sprong dankzij de bonificatie opnieuw over de Nederlander in de stand. Van der Poel bleef dus twee keer met lege handen achter, maar lang had hij niet nodig om dat te verwerken.



Van der Poel trekt naar golfbaan na de Renewi Tour

Zo'n drie uur na de aankomst postte zijn vriendin Roxanne Bertels een foto van Van der Poel op de golfbaan van Rinkven International Golfclub in Schilde. Daar ging Van der Poel nog enkele balletjes slaan.

"Ben jij ooit moe?", vroeg Bertels zich af. "My happy place", schreef Van der Poel zelf nog bij een foto van de golfbaan met een ondergaande zon. Het missen van de ritzege en eindzege in de Renewi Tour was dus snel verwerkt.

Lang zal Van der Poel niet in België blijven, woensdag vertrekt hij naar het Franse Les Gets, waar hij zondag de wereldbeker mountainbiken rijdt. Het wordt de enige wedstrijd die Van der Poel nog rijdt voor het WK mountainbike op 14 september.