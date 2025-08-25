Bondscoach zet critici van Van der Poel op hun plaats over het mountainbiken

Bondscoach zet critici van Van der Poel op hun plaats over het mountainbiken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel heeft zijn zinnen gezet op het WK mountainbike. Nederlands bondscoach Gerben de Knegt vindt het bewonderenswaardig na alle tegenslagen.

De voorbije jaren had Mathieu van der Poel alleen maar slechte ervaringen in het mountainbiken. Op de Spelen in Tokio viel hij in 2021 zwaar in de openingsronde, ook op het WK in Glasgow in 2023 viel Van der Poel snel uit. 

Hetzelfde verhaal in mei van dit jaar in Nove Mesto. Van der Poel viel zwaar in de openingsronde en gaf er in de derde ronde de brui aan. Achteraf bleek dat Van der Poel een breukje in de pols had opgelopen. 

Lees ook... Klaar voor de mountainbike? Van der Poel botste in Renewi Tour op probleem

Toch wil Van der Poel op 14 september proberen om wereldkampioen mountainbiken te worden. Ondanks alle tegenslagen blijft hij telkens een doel maken van het mountainbiken en dat vindt bondscoach Gerben de Knegt knap. 

Van der Poel blijft ondanks kritiek op mountainbiken focussen

"Hij luistert niet naar alles wat er gezegd en geschreven wordt, maar doet gelukkig wat hij zelf wil", zegt De Knegt bij De Telegraaf. "Hij stelt zich enorm kwetsbaar op, want als het weer misgaat, zitten de toetsenbordridders, die toch al denken dat het fout gaat, klaar om weer negatief over hem te schrijven."

Makkelijk wordt het voor Van der Poel niet op het WK, hij moet vanop de vierde rij starten. Hij zal zeker zo'n dertig renners moeten inhalen en dus zal hij risico's moeten nemen. Als dat maar goed afloopt. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Gerben De Knegt

Meer nieuws

Derek Gee wuift Israel-Premier Tech uit: Canadees zegt waarom hij contract tot 2028 verbreekt

Derek Gee wuift Israel-Premier Tech uit: Canadees zegt waarom hij contract tot 2028 verbreekt

19:00
Klaar voor de mountainbike? Van der Poel botste in Renewi Tour op probleem

Klaar voor de mountainbike? Van der Poel botste in Renewi Tour op probleem

11:00
Irritatie bij Vingegaard in de Vuelta? De Cauwer zegt wat er aan de hand is

Irritatie bij Vingegaard in de Vuelta? De Cauwer zegt wat er aan de hand is

18:30
Roodhooft stuurde hem weg: ex-renner heeft geen goed woord over aanwinst Visma-Lease a Bike

Roodhooft stuurde hem weg: ex-renner heeft geen goed woord over aanwinst Visma-Lease a Bike

18:00
Zijn Stuyven en Van Baarle de juiste keuze? Patrick Lefevere velt zijn oordeel

Zijn Stuyven en Van Baarle de juiste keuze? Patrick Lefevere velt zijn oordeel

17:00
📷 Vriendin Roxanne begrijpt Mathieu van der Poel niet meer: "Nooit?"

📷 Vriendin Roxanne begrijpt Mathieu van der Poel niet meer: "Nooit?"

08:30
Wat met het veldrijden deze winter? Van Aert heeft boodschap voor zijn fans

Wat met het veldrijden deze winter? Van Aert heeft boodschap voor zijn fans

16:30
Flitst de Tour nog door zijn hoofd? Philipsen legt opmerkelijke actie in Vuelta uit

Flitst de Tour nog door zijn hoofd? Philipsen legt opmerkelijke actie in Vuelta uit

15:00
Plugge deelt details over diefstal bij Visma-Lease a Bike en begrijpt ook iets niet goed

Plugge deelt details over diefstal bij Visma-Lease a Bike en begrijpt ook iets niet goed

14:00
Tom Pidcock zegt hoe hij lantaarnpaal nipt kon vermijden en is helder over teleurstellende resultaat

Tom Pidcock zegt hoe hij lantaarnpaal nipt kon vermijden en is helder over teleurstellende resultaat

13:30
"Indrukwekkend": piepjonge Belg krijgt veel lof bij Visma-Lease a Bike na droomdebuut met Van Aert

"Indrukwekkend": piepjonge Belg krijgt veel lof bij Visma-Lease a Bike na droomdebuut met Van Aert

13:00
Eerst een grapje, nu pure ernst: Landa reageert aangeslagen op transfer van Evenepoel

Eerst een grapje, nu pure ernst: Landa reageert aangeslagen op transfer van Evenepoel

12:30
Roodhooft geeft ongezouten mening over De Lie nadat die Van der Poel klopt

Roodhooft geeft ongezouten mening over De Lie nadat die Van der Poel klopt

12:00
📷 Visma-Lease a Bike slachtoffer van diefstal in Vuelta en moet race tegen de klok beginnen

📷 Visma-Lease a Bike slachtoffer van diefstal in Vuelta en moet race tegen de klok beginnen

10:00
🎥 Zijn Vuelta was bijna voorbij: unieke beelden tonen hoe Vingegaard aan ramp ontsnapte

🎥 Zijn Vuelta was bijna voorbij: unieke beelden tonen hoe Vingegaard aan ramp ontsnapte

09:00
"Dat voel je gewoon": Van Aert zegt waarom hij het zo moeilijk heeft sinds de Tour

"Dat voel je gewoon": Van Aert zegt waarom hij het zo moeilijk heeft sinds de Tour

08:00
Zingle deelt straf verhaal over valpartij in de Vuelta, Visma-Lease a Bike moet foute info rechtzetten

Zingle deelt straf verhaal over valpartij in de Vuelta, Visma-Lease a Bike moet foute info rechtzetten

07:30
José De Cauwer vreest gevolgen voor het wielrennen na nieuwe dodelijke val

José De Cauwer vreest gevolgen voor het wielrennen na nieuwe dodelijke val

07:00
Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

24/08
"Vorm dan gewoon géén mening over mij!": Ruben Van Gucht komt met duidelijk advies Naast de fiets

"Vorm dan gewoon géén mening over mij!": Ruben Van Gucht komt met duidelijk advies

21:30
"Wat ik van hem kan leren?" Del Grosso helder over Van der Poel

"Wat ik van hem kan leren?" Del Grosso helder over Van der Poel

24/08
Ernstige financiële problemen: teammanager van Belgische ploeg deelt details

Ernstige financiële problemen: teammanager van Belgische ploeg deelt details

20:30
🎥 Wat een ontknoping! De Lie laat Van der Poel twee keer met lege handen in Renewi Tour

🎥 Wat een ontknoping! De Lie laat Van der Poel twee keer met lege handen in Renewi Tour

24/08
Laatste kans in Vuelta door Evenepoel? Voormalige Girowinnaar spreekt zich uit over transfer

Laatste kans in Vuelta door Evenepoel? Voormalige Girowinnaar spreekt zich uit over transfer

20:00
🎥 Van Aert bezorgt Brennan tweede ritzege in Duitsland en scoort ook zelf nog

🎥 Van Aert bezorgt Brennan tweede ritzege in Duitsland en scoort ook zelf nog

24/08
🎥 Vingegaard valt én wint in de Vuelta: Deen doet zijn relaas en onthult gevolgen van schuiver

🎥 Vingegaard valt én wint in de Vuelta: Deen doet zijn relaas en onthult gevolgen van schuiver

24/08
Van der Poel de loef afgestoken: De Lie doet zijn verhaal na dubbelslag in Renewi Tour

Van der Poel de loef afgestoken: De Lie doet zijn verhaal na dubbelslag in Renewi Tour

24/08
Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

24/08
Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

24/08
Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

24/08
"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

24/08
🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

24/08
Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

24/08
"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

24/08
Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

24/08
Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

24/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Jasper Philipsen Axel Zingle Patrick Lefevere Sep Vanmarcke Mikel Landa Meana Victor Campenaerts Matteo Jorgenson Tadej Pogacar Gerben De Knegt Danny Van Poppel Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Tim Wellens Niki Terpstra Christoph Roodhooft Ramon Sinkeldam

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved