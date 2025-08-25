Bondscoach zet critici van Van der Poel op hun plaats over het mountainbiken

Mathieu van der Poel heeft zijn zinnen gezet op het WK mountainbike. Nederlands bondscoach Gerben de Knegt vindt het bewonderenswaardig na alle tegenslagen.

De voorbije jaren had Mathieu van der Poel alleen maar slechte ervaringen in het mountainbiken. Op de Spelen in Tokio viel hij in 2021 zwaar in de openingsronde, ook op het WK in Glasgow in 2023 viel Van der Poel snel uit.

Hetzelfde verhaal in mei van dit jaar in Nove Mesto. Van der Poel viel zwaar in de openingsronde en gaf er in de derde ronde de brui aan. Achteraf bleek dat Van der Poel een breukje in de pols had opgelopen.



Toch wil Van der Poel op 14 september proberen om wereldkampioen mountainbiken te worden. Ondanks alle tegenslagen blijft hij telkens een doel maken van het mountainbiken en dat vindt bondscoach Gerben de Knegt knap.

Van der Poel blijft ondanks kritiek op mountainbiken focussen

"Hij luistert niet naar alles wat er gezegd en geschreven wordt, maar doet gelukkig wat hij zelf wil", zegt De Knegt bij De Telegraaf. "Hij stelt zich enorm kwetsbaar op, want als het weer misgaat, zitten de toetsenbordridders, die toch al denken dat het fout gaat, klaar om weer negatief over hem te schrijven."

Makkelijk wordt het voor Van der Poel niet op het WK, hij moet vanop de vierde rij starten. Hij zal zeker zo'n dertig renners moeten inhalen en dus zal hij risico's moeten nemen. Als dat maar goed afloopt.