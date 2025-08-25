Flitst de Tour nog door zijn hoofd? Philipsen legt opmerkelijke actie in Vuelta uit

Voor Jasper Philipsen lijkt de Vuelta wel een déjà vu te zijn van de Tour. Al hoopt hij nu wel de de derde etappe uit te rijden, in tegenstelling tot in de Tour.

De eerste etappe winnen en ook de eerste leiderstrui mogen aantrekken, maar die leiderstrui op dag twee wel verliezen. Om dan op dag drie in de groene puntentrui te starten. Jasper Philipsen maakte het mee in de Tour én de Vuelta.

In de Tour liep het op dag drie wel grondig mis voor Philipsen. Bij een tussensprint kwam hij zwaar ten val en moest hij de Tour verlaten. Philipsen brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben, maar raakte toch klaar voor de Vuelta.

Philipsen nam geen risico's bij tussensprint

In de derde etappe van de Vuelta, die zich nog altijd in Italië bevindt, hoopt Philipsen uiteraard wel te kunnen finishen. De laatste 25 kilometer lopen licht bergop, de aankomst ligt ook bergop met de beklimming naar Ceres (2,5 km aan 3,2%).

"Het zal een harde etappe zijn en de benen zullen goed moeten zijn. We zullen wel zien." De Tour lijkt toch ook nog een beetje door het hoofd te spelen van Philipsen, want in de tweede etappe mengde hij zich niet bij de tussensprint.

Al leek hij dat eerst wel te willen doen. "Als ik gemakkelijk punten kon pakken, wilde ik dat doen. Maar er was nog concurrentie, dus ik wilde geen risico's nemen." Doet hij dat straks wel?