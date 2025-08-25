"Gezicht was misvormd": UAE deelt details over zwaar gevallen Baroncini én is kritisch

Filippo Baroncini is na meer dan twee weken uit zijn kunstmatige coma ontwaakt na een zware valpartij in de Ronde van Polen. De Italiaan onderging een operatie van elf uur aan zijn gezicht.

Op 6 augustus viel Filippo Baroncini zwaar in de derde etappe van de Ronde van Polen. De Italiaan van UAE Team Emirates-XRG werd meteen geopereerd aan een gebroken sleutelbeen, maar moest nog twee operaties ondergaan.

Die werden pas twee weken later, op 19 augustus, uitgevoerd in een ziekenhuis in Italië. Baroncini werd in een kunstmatige coma gehouden zodat de breuken aan zijn kaak en wervelkolom niet zouden verplaatsen.

Baroncini onderging zware operatie aan gezicht

"Zijn gezicht was misvormd. Je kunt je niet voorstellen wat de chirurgen voor elkaar hebben gekregen", zegt UAE-manager Mauro Gianetti bij Tuttobiciweb. "Ze hebben iets ongelooflijks gedaan in een operatie die meer dan elf uur duurde."

"De medische wetenschap heeft enorme stappen gezet. Er gebeuren tegenwoordig dingen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Ik wil niet in details treden, dat is niet gepast, maar ik verzeker je: het is buitengewoon wat zij hebben gedaan."

Baroncini lag lang op de grond

Baroncini is nu ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en kan ook praten met zijn vrienden en familie. Wellicht mag de Italiaan binnen enkele dagen ook naar huis om daar verder te herstellen. Toch is er ook kritiek van Andrea Agostini, Chief Operating Officer van UAE.

"Voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht, lag Filippo meer dan 40 minuten bij bewustzijn op de grond. Het is niet duidelijk waarom hij in een ambulance werd gelegd en vervolgens niet naar het ziekenhuis werd gebracht. Filippo’s gezicht was misvormd en met zo’n klap op zijn hoofd had hij niet al die tijd kunnen wachten."