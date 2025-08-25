"Indrukwekkend": piepjonge Belg krijgt veel lof bij Visma-Lease a Bike na droomdebuut met Van Aert

Visma-Lease a Bike deed het uitstekend in de Deutschland Tour met twee ritzeges en twee renners op het eindpodium. En dat met een piepjonge Belg in de ploeg.

Geen eindzege voor Visma-Lease a Bike in de Deutschland Tour, maar Matthew Brennan en Wout van Aert stonden wel als tweede en derde op het eindpodium van de Duitse rittenkoers. Enkel Soren Wærenskjold was te sterk.

Met ook nog twee ritzeges van Brennan, die in zijn eerste jaar bij de profs nu al elf keer won, was het een geslaagde week voor Visma-Lease a Bike. Brennan, nog altijd maar 20 jaar, was lovend voor zijn ploegmaats.



"De hele ploeg heeft een aandeel gehad in deze overwinning", zei de Brit op de website van de ploeg. "De jongens hebben me de hele dag uit de problemen gehouden en met name in de finale geweldig werk geleverd."

Veel lof voor 18-jarige Van Kerckhove

"Matisse Van Kerckhove is nog maar 18 jaar, maar wat hij vandaag in de finale liet zien, was indrukwekkend", was Brennan lovend voor de jonge Belg. Voor Van Kerckhove was het zijn eerste koers in de hoofdmacht van Visma-Lease a Bike.

"Om mijn eerste profkoers ooit samen met Wout van Aert te mogen afwerken, dat is... super. Geweldig. Een droom die uitkomt", zei Van Kerckhove er zelf over bij HLN. Woensdag rijdt Van Kerckhove ook de Muur Classic Geraardsbergen bij de profs.