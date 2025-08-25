José De Cauwer vreest gevolgen voor het wielrennen na nieuwe dodelijke val

Afgelopen weekend stierf opnieuw een jonge renner in een koers. José De Cauwer vindt het dat het dringend tijd is voor maatregelen.

Tijdens de tweede rit van de Vuelta Junior Ribera del Duero, een juniorenkoers in Spanje, kwam de 17-jarige van Ivan Melendez Luque dodelijk ten val. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten.

Melendez Luque is de zoveelste renner die de voorbije jaren het leven heeft gelaten tijdens een wedstrijd. In juli overleed nog de Italiaan Samuele Privitera (19) tijdens de Giro della Valle d'Aosta.

Vorig jaar liet Muriel Furrer (18) het leven tijdens het WK in Zürich en André Drege (25) in de Ronde van Oostenrijk. In 2023 overleed Gino Mäder tijdens de Ronde van Zwitserland, Bjorg Lambrecht (22) kwam in 2019 dodelijk ten val in de Ronde van Polen.

Zullen jongeren nog willen en mogen koersen?

Melendez Luque is de zoveelste jonge renner te veel die sterft in de koers, vindt ook José De Cauwer. "Nog maar eens een dringende oproep aan alles en iedereen om die veiligheid in de koers te verbeteren", zei hij tijdens de VRT-uitzending van de tweede Vuelta-etappe.

"Wat het dan ook mag zijn, alle beetjes helpen. Kleinere versnellingen, veiligere fietsen. Is dat een breder stuur en rijden we dan trager, dan is dat maar zo. De winnaar zal nog altijd winnen. Want anders gaat het wielrennen een hele slechte reputatie krijgen bij jongeren die willen koersen."