Klaar voor de mountainbike? Van der Poel botste in Renewi Tour op probleem

Het wegseizoen van Mathieu van der Poel zit er waarschijnlijk op, hij richt zich nu op het mountainbiken. Zondag rijdt hij in Les Gets, op 14 september het WK.

Afgelopen vrijdag klopte Mathieu van der Poel nog Arnaud De Lie in de sprint op de Vesten van Geraardsbergen, maar zondag in Leuven waren de rollen omgedraaid. De Lie pakte de ritzege en de eindzege.

Onderweg had Van der Poel wel seconden gepakt bij de eerste bonificatiesprint, maar daarna zakte hij erdoor. "In Geraardsbergen merkte ik ook dat ik vrij snel op mijn limiet zat", zegt Van der Poel bij HLN.



Van der Poel klaar voor het mountainbiken?

Voor Van der Poel was de Renewi Tour vooral een middel om beter te worden in aanloop naar het mountainbiken. En dat lijkt ook goed gelukt te zijn, want Van der Poel is positief over zijn vorm.

"Dit was exact wat ik nodig had. De inspanningen die ik in de finale moest leveren, komen dicht in de buurt van die in een mountainbikerace." Zondag rijdt Van der Poel de wereldbeker in het Franse Les Gets.

Op 14 september staat dan het WK in Zwitserland op het programma. "Ik denk wel dat ik deze week conditioneel het verschil heb gemaakt. Nu een paar dagen rusten en dan wordt Les Gets de echte test."