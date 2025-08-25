Roodhooft geeft ongezouten mening over De Lie nadat die Van der Poel klopt

Roodhooft geeft ongezouten mening over De Lie nadat die Van der Poel klopt
Foto: © photonews

Geen tweede ritzege of de eindzege voor Mathieu van der Poel in de slotrit van de Renewi Tour. Hij botste op Arnaud De Lie, die weer helemaal terug lijkt te zijn.

Na zes maanden wachten heeft Arnaud De Lie eindelijk nog eens kunnen winnen. In de slotrit van de Renewi Tour verloor hij onderweg virtueel zijn leiderstrui aan Mathieu van der Poel, maar hij zette de scheve situatie nog recht. 

Eindelijk kan De Lie nog eens winnen

De Lie won de slotrit voor Van der Poel en ging in het klassement weer over de Nederlander. Meteen een dubbelslag dus voor De Lie, die voor het eerst sinds februari nog eens kon winnen. Pas zijn tweede en derde zege van het seizoen. 

Na enkele moeilijke maanden heeft De Lie opnieuw een goede vorm te pakken. En dat begon allemaal in de Tour, waar hij net als vorig jaar opnieuw naar enkele ereplaatsen sprintte. De Lie eindigde vier keer in de top vijf. 

Roodhooft onder de indruk van De Lie

"Hij moet toch wel een wreed talent zijn als je op die manier in de Tour kan verbeteren en nu weer meedoen. Chapeau", zegt Christoph Roodhooft, ploegleider bij Alpecin-Deceuninck, bij HLN. 

De Lie bevestigde ook zelf dat hij opnieuw een goede vorm te pakken heeft. "Sinds de Tour ben ik top, zoals vorig jaar ook het geval was. Misschien zijn augustus en september mijn maanden." Is hij opnieuw vertrokken voor een reeks overwinningen? 

