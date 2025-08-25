Roodhooft stuurde hem weg: ex-renner heeft geen goed woord over aanwinst Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike kondigde onlangs de komst van ex-triatleet Anton Schiffer aan. De Duitser testte ook bij Alpecin-Deceuninck, maar daar maakte hij zich niet populair.

Vanaf 1 oktober rijdt Anton Schiffer (25) voor Visma-Lease a Bike, maar de Duitser testte dus ook bij Alpecin-Deceuninck in het kader van de Zwift Academy. De beste renner daaruit, in het verleden Jay Vine, krijgt dan een contract bij de ploeg.

Ex-renner Ramon Sinkeldam reed in 2023 en 2024 voor Alpecin-Deceuninck en ontmoette daar Schiffer. De Duitser liet daar toen geen al te beste indruk na, vertelt hij in zijn podcast Beyond The KOM met ook ex-renner Lars van den Berg.

"Ik heb jou wel verteld over die jongen die meedeed aan de Zwift Academy, bij Alpecin-Deceuninck. Over die jongen die zo boos werd...", zegt Sinkeldam. "O jaaaa, die met die spullen ging gooien. Dat is hij?", antwoordde Van den Berg.

Roodhooft spelde boze Schiffer de les

Ook Christoph Roodhooft deed zijn zegje tegen Schiffer. "Hij zei: luister vriend, jij hebt de KOM (King of the Mountains of snelste tijd, nvdr.) op de Coll des Rates, voor Pogacar. De KOM op een van de bekendste klimmen van Spanje."

"Je kan blijkbaar heel hard fietsen en toch rij je al jaren op continentaal niveau. Dus zeg het maar? Wat mankeert er dat ook wij jou nu afwijzen?" Schiffer toonde ook geen interesse in de renners van Alpecin-Deceuninck.

"Ik heb met hem proberen te praten. Hij zei niks. Nul interesse in ons. Echt niks dat hij van ons wilde weten. Toen is hij ook weggestuurd. En nu gaat Anton Schiffer naar Visma-Lease a Bike. Daar zakt mijn broek echt van af", besluit Sinkeldam nog.