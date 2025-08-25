Wat met het veldrijden deze winter? Van Aert heeft boodschap voor zijn fans

Het wegseizoen van Wout van Aert zit er bijna op, hij heeft nog vier koersen op zijn programma staan. Of dat invloed zal hebben voor zijn winter, is nog niet duidelijk.

De Bretagne Classic op 31 augustus, de GP Quebec op 12 september, de GP Montreal op 14 september en de SUPER 8 Classic op 20 september. Dat is het resterende programma van Wout van Aert op de weg.

Van Aert zet vroeg punt achter wegseizoen

Hij zet dus al vroeg een punt achter zijn wegseizoen. In tegenstelling tot heel wat van zijn collega's betekent dat niet dat Van Aert dit jaar daarna niet meer in actie zal komen. Want er is natuurlijk nog het veldrijden.



Vorig seizoen kon Van Aert door zijn knieblessure die hij opliep in de Vuelta pas op 27 december voor het eerst het veld induiken. Zal Van Aert dit jaar dan vroeger en vaker in het veld te zien zijn als hij vroeger stopt met zijn wegseizoen?

Van Aert zal zeker crossen deze winter

"Dat is nog niet besproken", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. "En al zeker niet beslist. Het idee is wel dat ik vroeger stop om eerder te kunnen rusten en sneller weer te beginnen opbouwen", gaat Van Aert verder.

Hoe de cross daar zal inpassen, is nog afwachten. Maar Van Aert kon zijn fans wel geruststellen. "Dat ik ga crossen, is zeker. Het is zeker niet de bedoeling om een winter over te slaan."