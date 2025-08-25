Zijn Stuyven en Van Baarle de juiste keuze? Patrick Lefevere velt zijn oordeel

De grootste successen boekte Patrick Lefevere met zijn ploeg in de klassiekers. Door het vertrek van Remco Evenepoel wordt dat opnieuw meer de focus van de ploeg.

Met onder meer Tom Boonen, Stijn Devolder, Niki Terpstra en Philippe Gilbert boekte Patrick Lefevere heel veel succes in het klassieke voorjaar. De laatste jaren bouwde hij zijn ploeg steeds meer om naar een ploeg voor de grote rondes.

En dat allemaal voor Remco Evenepoel. Met succes ook, want Evenepoel won in 2022 de Vuelta, de eerste Belg in 44 jaar die een grote ronde won. Vorig jaar werd Evenepoel in zijn eerste Tour ook derde.

Op 1 januari 2026 begint voor Soudal Quick-Step het tijdperk na Remco Evenepoel en wordt er teruggekeerd naar de roots: de klassiekers. Jasper Stuyven (33, Lidl-Trek) en Dylan van Baarle (33, Visma-Lease a Bike) worden de nieuwe kopmannen.

Zijn Stuyven en Van Baarle juiste keuzes voor Soudal Quick-Step?

Patrick Lefevere vindt dat Jurgen Foré de juiste keuze heeft gemaakt. "Stuyven en Van Baarle zijn niet meer van de jongsten en zullen ook geen acht koersen op een jaar winnen, maar wat maakt dat uit als er een grote vis tussen zit", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Voor of tegen, de keuze die Soudal Quick-Step maakt is volgens Lefevere tenminste duidelijk. "Daar is nog nooit iemand slechter van geworden." Afwachten of het de ploeg ook opnieuw succes oplevert in de klassiekers.